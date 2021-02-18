Midye yemek günah mı? Midye haram mı, helal mi? Cübbeli Ahmet Hoca'dan açıklama

Midye yemek haram mı yoksa helal midir?



Hanifi mezhebinin bu konuda ki fikri midyenin haram olduğudur. Zira, midye balık gibi görünmez, yani balık cinsinden sayılmazlar. Buna ithafen balık gibi görünmeyen bir deniz canlısının etini yemek, caiz değildir. Suda hayatını sürdüren, ve suda barınan canlılardan, her cins balığın eti yenilebilir durumdadır.

Bazı din alimleri; denizden çıkan ve çıktıktan sonra da ölen her cins canlıyı yenilebilir kabul etmektedirler. Kimileri ise, kabuklu olan hayvanları; balıktan görmezler. Bu canlıların içine midye de dahildir. Midyeyi, balık olarak görmeyenlerden mezheplerden biri ise Hanefilerdir.

Balığın yenmesi helaldir diyen hanefi mezhebi, midye, ıstakoz, yengeç vb. Cinsten olan hayvanların yenmesinin caiz olmadığını söylüyor. Bu konuda İmam Şafii ise; denizden çıkmış olan her canlıyı, eğer ki sağlığımıza sıkıntı teşkil edecek cinsten değilse, ve de haram bir görüntüsü yoksa yenilebilir olduğunu söylüyor. Yani caizdir diyor.

kabuklu hayvanları mekruh olarak gören ve günah olarak görenler de mevcuttur. Lakin balık cinsinden olan her hayvan helaldir. Bu kabuklu hayvanların haram olması, açık olarak Kur’an’da ifade edilmiş olan domuzun haram olmasına benzemiyor. Domuzun eti net olarak haramdır diye ifade edilmiştir. Kabuklu hayvanlar ve midye de buna dahil olmak üzere bunlar hassas konudur. Bundan mütevellit, din alimlerinin bazı caizdir bazıları ise caiz değildir demiştir.