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Microblading Kıl Tekniği ile Kaş Şekillendirme Nasıl Yapılır?

Son dönemde kişisel bakımlarına özen gösteren kişiler tarafından sıklıkla tercih edilen yöntemlerden biri olan Microblading daha dolgun kaş görünümü sağlıyor. 2 seansta yapılan 3D kıl tekniği sonucunda uzun süreli kullanım mümkün hale geliyor...

04 Kasım 2020 Çarşamba 18:15
Microblading Kıl Tekniği ile Kaş Şekillendirme Nasıl Yapılır?
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Kaşları seyrek olan kadınlar tarafından özellikle son dönem içinde ilgi gösterilen Microblading yöntemi hakkında araştırmalar yapılıyor. Bu yöntemle birlikte kaşların daha dolgun ve kalın görünmesi sağlanmaktadır. Bu yöntemi yaptırmak isteyenler toplam işlemlerin ne kadara mal olacağını da merak etmektedirler.

Microblading Kaş Kontörü ve Şekillendirme İşlemi Nedir?

Bu yöntem ile birlikte gür kaşlara sahip olunması mümkün olmakla birlikte ve güzellik merkezlerine binlerce liranın harcanmasına gerek kalınmamaktadır. Uygulamanın gerçekleştirilmesinde risk grubu olmadığından her yaştaki insan için oldukça kolay bir şekilde tercih edilebilmektedir. İnce ve seyrek kaşlara sahip olan kişiler için birebir olan bu yöntemle birlikte daha kalın ve gür kaşlar yapılmaktadır. Kaşlar doldurularak daha dolgun bir görünüm sağlanmaktadır.

Kalıcı makyaj formunda uygulanan bu yöntemin alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdire estetik facialarıyla karşı karşıya kalınması gibi durumlar yaşanabilmektedir. Kaşlara form kazandırılmasında kaş kalemi ve kaş farlarının da doğru bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Uygulama yapılırken kaşın rengine ve görünümüne iyi karar verilmesi gerekiyor.

Yöntemle ilgili yapılan açıklamalar arasında, kaşlara dolgunluk kazandırılırken kullanılan boyaların cilde herhangi bir zararı olmadığı da yer alıyor. Herhangi bir sağlık problemi yaşanmadan gerçekleştirilebilecek olan bu yöntem son senelerde birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

Microblading Kıl Tekniği ile Kaş Şekillendirme Nasıl Yapılır?

Kalıcı kaş şekillendirmek için bu yöntemde kalıcı bir makyaj boyası ile kıl görünümlü çizgiler çizilmektedir. Doğal kaşlarla aynı yönde ve renkte yapılan bu kalıcı makyaj daha dolgun ve kalın bir kaş görünümüne olanak vermektedir.

Üç boyutlu kıl tekniği ile yapılan kaş tasarımlarında yüzün altın oranına uygun olarak çizimler yapılmaktadır. Bu noktada kaliteli işçilik önem arz etmektedir. Ufak el kaymaları bile kişilerin kaşlarında dikkat çekici ufak ayrıntılara neden olabilirler. Microblading işlemi yapılırken kaş bölgesine anestezi kremi sürülmektedir. Sürülmediğinde kişilerin acı hissetmesi olasıdır. Bu yüzden anestezi kremi kullanılarak bölgesel uyuşturma tekniği uygulanır ve herhangi bir acı duyulmadan işlemler tamamlanabilmektedir.

İşlemlerin uygulanması ardından ilk günlerde yapaylık görüntüsü bulunsa bile ilk haftanın geçilmesi sonrasında bu görünüm yerini doğallığa bırakacaktır.

Microblading İşlemi Ne Kadar Sürüyor?


İşlemin tamamlanması sonrasında kişilerin cilt yapılarına göre kalıcı olduğu süreler değişiyor. Cildi kuru olan kişilere yapılan işlemler cildi yağlı olan kişilere göre daha uzun bir süre devam edecektir. Cildi yağlı olan kişilerin microblading işlemleri daha kısa ömürlü olmaktadır. Microblading işlemi 2 seans halinde yapılmaktadır. İki seans arasında 30 gün olması gerekmektedir.

İşlemlerin tamamlanması ardından mikro kesiler halinde çizilen çizgilerin kabuklanma yapmaması ve dökülme yapmaması için nemlendirme işlemi yapılır. Vazelin kullanımı tavsiye edilmekle birlikte kulak çubuğu ile özenle sürülmesi lazımdır. 3 gün sonra bu işlemler de noktalanarak sorunsuz şekilde kullanıma başlanabilmektedir.

Microblading 2020 Ücretler

Microblading 3D kıl tekniği ile kaş yaptırmanın maliyeti 2020 senesinde klinikten kliniğe değişebilmektedir. Ancak genellikle fiyatlar 700 TL ile 1500 TL arasında değişen rakamlar olmaktadır.

Microblading Yaptıranların Yorumları

Şimdiye kadar bu teknik ile kalıcı makyaj yaptıranların yorumlarına bakıldığında, işlemlerin gerçekleştirilmesinden en az 72 saat içinde cildi hassaslaştıracak gıdaların tüketilmemesi ve kozmetik ürünlerinin kullanılmaması tavsiye edilmektedir. Cildin yumuşaması halinde microblading işlemi daha zor gerçekleştirilmekte, buna bağlı olarak hata payı artmaktadır. Aynı zamanda işlemin yaptırılması planlanan güzellik merkezi ya da kliniğinde daha önceden bu işlemi yaptırmış kişilere sosyal medya üzerinden iletişime geçilmesi ve yorumlarının ilk ağızdan dinlenmesinin nemli olduğu da aktarılanlar arasında yer alıyor. Fiyatların 500 TL ile 2000 TL arasında değiştiği belirtilirken uygun maliyetli olsun diye güvenilmez güzellik merkezlerinde işlemin yaptırılmaması gerektiği de söyleniyor. İşi yapmayı bilen, profesyonel eğitimini almış uzmanlar tarafından gerçekleştirilmesinin çok önemli olduğu aktarılıyor. Ayrıca herhangi bir şekilde istenmeyen bir sonuç elde edildiğinde ise eğer işlemden kurtulmak istenirse bunun da bir yolu bulunuyor. Remover solisyonları aracılığı ile silme işlemi gerçekleştirilebildiği gibi aynı zamanda lazerle de silme işlemi yapılabiliyor. Lazerle silme işlemleri 1 ya da 2 seans kadar sürüyor. Bu seansların sonunda kişiler sanki hiç Microblading işlemini yaptırmamış gibi eski kaş görünümlerine geri kavuşuyorlar.

Aşağıdaki kısımda İstanbul’da Microblading işlemini gerçekleştirmeyi planlayanlar için birçok kişi tarafından önerilen güzellik merkezinin adresi ve iletişim bilgileri yer alıyor.

Emsal Doğan: Abdi İpekçi Cad. Deniz apt. No:32 D:5 Nişantaşı İstanbul Tel: 0 212 234 01 30

Aylin Çetinkaya  (212) 225 90 00 Konum

Bahar Aslan Harbiye Mah. Abdi İpekçi Cd. No:53 D:6 34367 Şişli/İstanbul  212 963 06 53



Son Güncelleme: 04.11.2020 18:15
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Anahtar Kelimeler:
MİcrobladingKişisel BakımGüzellikKaş
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