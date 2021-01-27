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Microblading kıl tekniği ile kaş şekillendirme fiyatları

Günümüzde güzellik konusunda birbirinden farklı seçenekler vardır. Kaş konusunda sorun yaşayanlara uygun çözümler mevcuttur. Vatandaşlarımız 3D kaç yapımı ve mikroblading kıl tekniğini merak etmektedir.

27 Ocak 2021 Çarşamba 17:00
Microblading kıl tekniği ile kaş şekillendirme fiyatları
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Günümüzde güzellik sektörü oldukça geliştiği için birçok soruna çözüm bulunmuştur. Kaş yapımı da bu çözümlerden biridir. Kaş çıkmaması, kaşların ince olması, kaşlarda seyreklik ve dökülme sorunlarına karşı mikroblading kıl tekniği geliştirilmiştir. Kaşların istenilen formda ve güzellikte olması için bu yöntem son zamanlarda oldukça popüler olmuştur. Vatandaşlarımız 3D kaç yapımı ve mikroblading kıl tekniğini merak etmektedir.

Mikroblading Kaş Şekillendirme İşlemi Nedir?

Moda neyi gösteriyorsa kaşlar da o derece şekillenmektedir. 1970’li yıllarda ince kaş modayken 1990’lara gelindiğinde kavisli, kalkık kaşlar moda oldu. Bundan dolayı kadınlar modayı yakalamak için daha kalın kaşlara sahip olmak istedi. Günümüzde de 3D kıl tekniği gür kaşlara sahip olmanın bir numaralı yolu olarak gösteriliyor. Binlerce kadın daha güzel kaşlara sahip olmak için bu yönteme başvurmaktadır. Mikroblading kıl tekniği olarak bilinen 3D kaş ekimi sayesinde daha iyi kaşlara sahip olmak mümkündür.

Kalıcı Makyaj

Kalıcı makyaj kurbanı olan birçok kadın vardır. Mikroblading kıl tekniği, kalıcı makyaj için tercih edilen yöntemlerden biridir. Estetik bir faciaya uğramamak adına uzman görüşü almakta fayda vardır. Kesinlikle merdiven altı yerlere gitmemelisiniz. Uzmanlar tarafından yapılan bu yöntem sayesinde kaş sorunu yaşayan kadınlar, daha iyi bir kaş görünümüne sahip olacaktır. Kozmetik ürünleri kısa süreli bir güzel görüntü oluştursa da mikroblading kıl tekniği yöntemi kalıcı bir yöntemdir. Uygulama sayesinde kaş istenilen seviyeye getirildiği gibi renk değişikliği de yapılıyor. Bu uygulama sırasında kullanılan boya cilde zarar vermemektedir. Gerçekten bu işi bilen uzman kişilere gittiğinizde herhangi bir sorun yaşamadan kaşlarınızı düzeltebilirsiniz.

Mikroblading Kıl Tekniği İle Kaş Yapma Yöntemi

Mikroblading kıl tekniği ile birlikte kalıcı makyaj boyasıyla gerekli kaşlara ve rengine sahip oluyorsunuz. 3D tekniğinin kullanılması ile beraber yüzünüzün altın oranı hesaplanır ve ona göre kaş tasarımı yapılır. Dolayısıyla en ufak bir hatada görünüm kötüleşebilir. Bu açıdan ehil kişilerin ellerine kendinizi bırakmanız gerekmektedir. Bu işlem sırasında herhangi bir ağrı hissetmemektesiniz.

Kişi nasıl bir kaş yapısı istiyorsa ona göre uygun bir model çizilir. Mikro kesikler sayesinde kaş arasında yer alan boşluklar doldurulmaktadır. İlk başta size yapay bir kaş gibi görünse de ilerleyen zamanlarda kaşınız oturacaktır ve doğal bir görünüme kavuşacaktır.

Mikroblading Kıl Tekniği Kalıcılığı Ne Kadardır?

Burada ön plana çıkan konu, işlem sırasında uygulanan boyanın kalitesidir. Cildinizin kuruluğuna ya da yağlılığına göre de kalıcılık süresi değişecektir. Kuru ciltteki kalıcılık oranı, yağlı cilde göre daha uzun sürelidir. Bu işlem 2 seans halinde yapılmaktadır. Her iki seansın arasında 30 gün kadar süre olması gerekmektedir.

Bu tekniğin kalıcılığı 8 ay ile 12 ay arasında değişmektedir. İşlem gerçekleştikten sonra uzman doktorunuzun size vereceği tavsiyelere kesinlikle uymanız gerekmektedir. İşlem sonrasında kesinlikle işlem yapılan bölgeye 3 gün boyuncu su değdirmemeniz gerekiyor. Sadece nemlendirici sürmeniz gerekmektedir. Nemlendirici uygulamanın sebebi ise mikro kesiklerin kabuk bağlamasının önüne geçmektir. Genellikle vazelin sürülmesi tavsiye edilmektedir. Kulak çubuğu kullanarak vazelini taşırmadan sürmeniz gerekiyor.

2021 Kaş Kontörü Fiyatları

Mikroblading 3 boyutlu kıl tekniğinde kullanılacak boya ya da kalıcılık süresi önemli değildir. Sadece tekniğin kendisine para alınır. Tekniğin fiyatları güzellik merkezlerine ve klinikten kliniğe göre değişmektedir. Genel olarak 700 TL ile 1.500 TL arasında değişen bir fiyata sahiptir.

Mikroblading Yaptıranlar Ne Düşünüyor?

Bu işlemi yaptırmadan önce en çok merak edilen konuların başında ise işlemde sonra kaşların nasıl bir görüntüye kavuşacağıdır. Bu konuyla alakalı işlemden önce kişinin istekleri ve bilgisayarda yapılan analizler dikkate alınır. İşlem yapılmadan önce tavsiye edilenler arasında retinol, exfoliator, alfta hidroksi ve glikolik asit gibi asitli ürünlerin ve kanı incelten ilaçların bırakılması tavsiye olunur.

Mikroblading İşlemi Nedir?

Mikroblading işlemi, kaş gölgelendirme, kıl tekniği, kaş şekillendirme, klasik doldurma olarak yapılır. Doldurma yöntemi artık kullanılmıyor çünkü doğal bir görünüm vermiyordu. Ancak yine de bu yönteme başvuran insanlar vardır. Bu teknikleri uygulamak istiyorsanız öncelikle geniş kapsamlı bir araştırma yapmanız gerekmektedir. Gideceğiniz yerin hijyenik olmasına, kullandığı boyanın kalitesine dikkat etmek gerekmektedir. Sosyal medya yorumları size yol gösterebilir. Bu tekniği kullananlar arasında 500 TL verenler de var. 2.000 TL fiyat verenler de mevcut. Elbette ki fiyatlar işlemin uygulandığı yere göre değişmektedir. Genel olarak nasıl bir ücret verildiğini öğrenmek için yaptıranların yorumlarına bakabilirsiniz. İşlem sonrasında istediği görünüme kavuşamayanlar için de çözüm yolu mevcuttur. Eğer istediğiniz gibi bir kaş olmadıysa Remover solüsyon kullanarak silme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Lazerle silme işlemi de vardır. Bu işlem 1 veya 2 seans uygulanmaktadır. Sizler için bazı Microblading merkezlerini araştırdık.

Microblading Merkezleri

  • Emsal Doğan: Abdi İpekçi caddesi, Deniz apartmanı, No:32, D:5, Nişantaşı İstanbul, Telefon: 0212 234 01 30
  • Bahar Aslan: Harbiye Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi, No:53, D:5 Şişli İstanbul, Telefon: 0212 963 06 53
  • Aylin Çetinkaya: 0212 225 90 00


Son Güncelleme: 27.01.2021 17:00
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Anahtar Kelimeler:
MİcrobladingKaş şekillendirme
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