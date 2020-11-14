Mia isminin anlamı nedir, ne demektir? Mia ismi kökeni ve anlamı

Mia adı için beş adet farklı tanım bulunmaktadır. Bu tanımlar ise;

İçten olan, arkadaş canlısı ve samimi, Asi, inat Dileyen, evlat sahibi olmak isteyen, çocuk, Aşk, aşık olunan, Hayranlık ve sevgi,

Mia isminin cinsiyeti ise kızdır ve kökeni İbraniceden gelmektedir. Mia adı ise Kuran’ da geçmemektedir.

MİA NE DEMEKTİR, SÖZLÜKTEKİ ANLAMI NEDİR

Genel Türkçe lügatına bakıldığında Mia’ nın anlamı Bağırsak demektir. İngilizce dilinde ise Uluslararası İlişkiler yüksek lisans anlamına gelmektedir.

MİA İSMİ TÜRKİYE’ DE KAÇ KİŞİ TARAFINDAN KULLANILIYOR

Türkiye’ de Mia ismini kullanmakta olan 118 kişi bulunmaktadır. Bu sayının büyük bir kısmını ise İstanbul’dur. İstanbul’ da Mia adını taşımakta olan 74 birey bulunmaktadır. Ankara’ da Mia ismine sahip olan 8 birey bulunmaktayken, İzmir’ de 8 kişidir.

MİA İSMİNİN TÜRKİYE SIRALAMASI NEDİR

Türkiye’ ye bakıldığında isim olarak sıralaması;

5883

5884.

5885.

. Rüknettin,Mia,Liyan.

Türkiye’ de yaşamakta olan kızlar için Mia isminin kullanım sırası ise;

2527.

2528.

2529.

ReyyaMiaTaçmin

Mia’ nın son 1 seneye bakıldığında, bu ismi kullananların artış sayısı 20’ dir.

Yani özetlersek Mia, Türkiye’ de kullanılmakta olan isimler sıralamasında 5884’üncüdür. Türkiye’ de kızlara verilen isimler sıralamasında 2528’incidir. Mia ismini kullanmakta olanların sayısı ise son 1 seneye bakıldığında 20 kişilik bir artışa uğramıştır. Verilere bakıldığında ise Mia ismi sadece İstanbul’ da 48.516 kişi tarafından görüntülenmiştir.

MİA İSMİNİN ANALİZİ VE ÖZELLİKLERİ

Mia isminin rengi Mordur ve kader sayısı 9’ dur. İsmin kişisel özellikleri ise;

Çok heyecanlı olan , duygularını en uçlarda yaşayan bireylerdir. Birden sinirlenmeleri ile meşhur olsalar da kim tutmazlar. Duygularını dışarıya göstermekten çekinmez ve bundan zevk alırlar. Bu nedenle müzik, el becerisi, sanat ve icat üretmeye oldukça yatkınlardır. Genellikle bakıldığında başkalarının sözüne çabuk kanar onların etkisi altında kalırlar.

Olumlu yanları

Neşelidirler, dışa dönüklükleri ile bilinirler, çok enerjiklerdir, kendilerine güveni yüksektir, hırslıdırlar, iş bitiren olarak tanınırlar, eğlenmeyi çok severler, cömerttirler, dürüsttürler, ön planda olmak isterler, lükse düşkündürler, engel tanımazlar, sadıktırlar, iddialıdır, samimidir, sosyaldir, yaratıcıdırlar ve açık sözlüdürler.

Olumsuz yanları

Tutucudurlar, kolayca etkilenirler, fazla sahiplenme gösterirler, hassastırlar ve alıngandırlar.

Bedensel özellikleri

Düzgün bir görünüşleri bulunmaktadır, dolgun ve uzun bir yüz yapısına sahiptirler, saçlarının rengi ise açık kestanedir, boyları uzun olur, keskin ve uyumlu yüz hatlarına sahiptirler, boyunları ince ve uzundur, çene yapısı ise oluklu ve incedir.

Harf analizleri

Mia ismi çağrıldığında, kişinin özelliklerine göre harfler titreşmektedir. Bu sayede çağırılan kişiye özel anlamlar ifade eder.

*M harfi: Ticarete yatkınlığı,

*İ harfi: Duygusal yapısını ve hassaslığını temsil eder,

*A harfi: Enerjiklik ve atılgan olan kişiliğinin temsilidir.

MİA İSMİNİN KARAKTER ANALİZLERİ

Mia ismine sahip olan kişiler; çağdaştırlar, tektirler, diğerlerinden farklılık gösterirler, alışagelmişin dışındadırlar ve ileri görüşlüdürler. Sosyal yaşantılarında özgürlüklerine düşkünlük göstermektedirler, lakin insanlar ile bir araya gelmeyi başarırlar. Arkadaş canlılığının yanında oldukça hümanist özellikler sergilemektedir. Arkadaşlık onlar için çok önemlidir. Konuşma yaparken herkesin ilgisini kendilerine çekerler ve iyide dinleyicilerdir. Dışarıdan gözlemlendiklerinde sakin, kolayca anlaşılabilecek ve eğlenceli bir karakter izlenimi gösterirler lakin şartlar değişirse o kadar da zararsız değillerdir.

MİA İSMİ KURAN’ DA GEÇİYOR MU

Mia ismi Kuran’ da geçmez ve bu nedenle caiz olmayan isimlerin arasında geçmektedir. Lakin ismi koyarken anlamlarını göz önünde bulunmanız önerilmektedir.

MİA NUMEROLOJİ

İsimde bulunmakta olan harflerin alfabede tekabül ettiği sıra numaralarının toplamı, ismin numeroloji sayısını göstermektedir. Mia isminin numorolojisi ise;

M harfi: 16,

İ harfi: 12,

A harfi: 1.

Toplam ise 29.

MİA İSMİ İLE BENZERLİK TAŞIYAN ADLAR

İçinde Mia geçmekte olan isimler;

Samia, Çeşmiahu, Lamia

İlk ve son harfi Mia ile uyumlu olan isimler;

Melisa, Minerva, Mina, Mira, Mediha, Mualla .

Mia ismi ile uyumluluk gösteren erkek isimleri;

Mustafa, Müberra, Murtaza, Mirza ve Musa.