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MHRS üzerinden İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi'nden nasıl randevu alınır? İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi İletişim Bilgileri

Hastanelerden kolayca randevu almak isteyen vatandaşlar bunun için MHRS sistemini kullanabilmektedir. Bu sistem sayesinde birkaç dakika içinde randevu alma işlemi tamamlanmaktadır. Peki randevu nasıl alınır? İşte detaylar...

27 Kasım 2021 Cumartesi 20:04
MHRS üzerinden İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi'nden nasıl randevu alınır? İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi İletişim Bilgileri
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Randevu alırken daha hızlı ve daha kolay işlem yapmak istiyorsanız MHRS uygulamasını kullanabilirsiniz. Android telefonunuza indireceğiniz bu uygulmayı intenet sitesi üzerinden de kullanabilirsiniz. 

İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi’nden randevu almak isteyen vatandaşlar bu işlemi MHRS üzerinden gerçekleştirebilmektedirler.  Bu işlem için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

  • Öncelikle MHRS üzerinden randevu alabilmek için randevu alacak olan kişi sisteme kayıt yaptırmalıdır.
  • Kayıt için https://mhrs.gov.tr/ adresi üzerinden “Üye Ol” seçeneğine tıklanmalıdır.
  • Daha sonra kişi T.C kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, anne ve baba adı gibi kişisel bilgiler girilerek üyelik işlemleri yapılır.
  • Diğer bir adım olarak güvenlik önlemleri için iletişim bilgileri istenir. Doğrulama işlemi de yapıldıktan sonra kayıt işlemi tamamlanır ve randevu işlemine geçilebilir.
  • Randevu almak için, https://mhrs.gov.tr/vatandas/#/ intenet sitesine gidilebilir.
  • Randevu alacak olan kişi siteye giriş yapıldıktan sonra il bölümünde “İstanbul”, ilçe bölümünde de “Bahçelievler” seçmelidir.
  • Ardından hastane bölümü kısmından “İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi” seçilir.
  • Bu bölümde son olarak “Randevu Al” butonuna tıklanır.
  • Görüntülenen sayfa, T.C. kimlik numarası ve MHRS şifresi ile giriş yapılmasını istemektedir.
  • Giriş yapıldıktan sonra istenilen branşta doktora ve uygun görünen günlerde randevu alınabilmektedir. Ayrıca bu sayfada doktor ve saat tercihi de yapılabilmektedir.
  • MHRS, telefon ile doktor randevusu almak isteyen kişiler 182 hatlı numarayı arayarak kendilerine ve yakınlarına randevu alabilmektedirler.
  • Hasta T.C. kimlik numarası, başvuru yapılacak olan İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi belirtilir.
  • Ardından doktor ve randevu tarih ve saati belirlenmelidir.
  • Randevu alınan hasta bir yakın ise, hastaya yakınlık derecesi bildirilir. Böylelikle 182 üzerinden telefon ile randevu alınabilmektedir.

İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi laboratuvar sonucu nasıl sorgulanır?

İlgili hastaneden muayene olan kişilerden bazı tahliller istenmektedir. Hastalar verdikleri tahlillerin sonuçlarını çeşitli yollarla öğrenebilmektedir. Kişiler, laboratuvar sonuç sorgulama işlemini hastaneden yapabildikleri gibi aynı işlemi intenet sitesi aracılığı ile de yapabilirler. Bunun yanı sıra telefona indirilecek bir uygulama ile de sonuçlara bakılabilir.

  • https://bahcelievlerdh.saglik.gov.tr/ adresine girilerek tahliller kısmından tahlil sonuçları öğrenilebilmektedir.
  • T.C. kimlik numarası ve hasta kayıt numarası girilir.
  • Ardından “

    Giriş

    ” butonuna tıklanarak tahlil sonuçları öğrenilir.
  • Ayrıca https://enabiz.gov.tr/ uygulaması indirilerek tahlil sonuçları öğrenilebilir.
  • İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde doktorunuzdan randevu alınarak sonuçları doktorunuzdan öğrenilebilirsiniz.

İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi İletişim Bilgileri

  • Telefon Numarası: 0 212 496 70 00
  • Faks: 0 212 496 70 96 – 62
  • Adres: Kocasinan Merkez Mahallesi Hastane Caddesi No: 48 Bahçelievler/İSTANBUL
  • E-posta: bahcelievlerweb@gmail.com

İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesinde hangi bölümler var?

  • Aile Hekimliği
  • Nefroloji
  • Anesteziyoloji
  • Reanimasyon
  • Dahiliye
  • Enfeksiyon Hastalıkları
  • Genel Cerrahi
  • Nöroloji
  • Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
  • Ortopedi
  • Travmatoloji
  • Kardiyoloji
  • Üroloji
  • Göğüs Hastalıkları
  • Plastik Rekonstrüktif
  • Estetik Cerrahi
  • El Cerrahi
  • Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
  • Göz Hastalıkları
  • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
  • Radyasyon Onkolojisi
  • Kalp ve Damar Cerrahisi
  • Çocuk Kardiyolojisi
  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
  • Çocuk Endokrinoloji
  • Gastroenteroloji
  • Beyin ve Sinir Cerrahisi
  • Kulak, Burun, Boğaz
  • Radyoloji
  • Tıbbi Genetik
  • Kadın Hastalıkları ve Doğum
  • Tıbbi Mikrobiyoloji
  • Üreme Endokrinolojisi
  • İnfertilite
  • Tıbbi Patoloji
  • Dermatoloji
  • Tıbbi Biyokimya
  • Çocuk Hematolojisi
  • Psikiyatri
  • Halk Sağlığı
  • Acil Servis
  • Nükleer Tıp
  • IQ Testi,
  • Hacamat,
  • Renk Körlüğü Testi,
  • Lazer Epilasyon,
  • D Vitamini,
  • Kişilik Testi,
  • Folik Asit,
  • Saç Ekimi,
  • Omega 3,
  • Trigliserid,
  • Spiral,
  • Serotonin,
  • Demir,
  • Ferritin,
  • Magnezyum,
  • Hamilelik Testi,
  • Kreatinin,
  • MR,
  • Sezaryen Doğum,
  • Kuduz Aşısı.

Sizler de kolay yoldan randevu almak istiyorsanız MHRS adlı uygulamayı kullanabilirsiniz. Kısa bir işlem sonrasında üye olduktan sonra bu uygulama üzerinden dilediğiniz semtte dilediğiniz hastanede ve dilediğiniz poliklinikten randevu alabilirsiniz. Bunun yanı sıra MHRS üzerinden randevu alırken doktor seçme işlemi de yapabilmektesiniz. Ayrıca aradığınız kriterlere uygun randevu bulamadığınız takdirde talep oluşturarak istediğiniz bölümdeki randevu açılır açılmaz bilgilendirme mesajı alabilirsiniz. Bu uygulama sayesinde uzun işlemler gerektiren randevu alma yollarını denemenize gerek kalmamaktadır. Birkaç dakika içinde dilediğiniz gibi randevu alma işleminizi tamamlayabilirsiniz.


Son Güncelleme: 27.11.2021 20:04
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Anahtar Kelimeler:
MHRSRandevuHastane
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