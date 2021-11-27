MHRS üzerinden İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi'nden nasıl randevu alınır? İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi İletişim Bilgileri

Randevu alırken daha hızlı ve daha kolay işlem yapmak istiyorsanız MHRS uygulamasını kullanabilirsiniz. Android telefonunuza indireceğiniz bu uygulmayı intenet sitesi üzerinden de kullanabilirsiniz.

Öncelikle MHRS üzerinden randevu alabilmek için randevu alacak olan kişi sisteme kayıt yaptırmalıdır.

Kayıt için https://mhrs.gov.tr/ adresi üzerinden “Üye Ol” seçeneğine tıklanmalıdır.

Daha sonra kişi T.C kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, anne ve baba adı gibi kişisel bilgiler girilerek üyelik işlemleri yapılır.

Diğer bir adım olarak güvenlik önlemleri için iletişim bilgileri istenir. Doğrulama işlemi de yapıldıktan sonra kayıt işlemi tamamlanır ve randevu işlemine geçilebilir.

Randevu almak için, https://mhrs.gov.tr/vatandas/#/ intenet sitesine gidilebilir.

Randevu alacak olan kişi siteye giriş yapıldıktan sonra il bölümünde “İstanbul”, ilçe bölümünde de “Bahçelievler” seçmelidir.

Ardından hastane bölümü kısmından “İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi” seçilir.

Bu bölümde son olarak “Randevu Al” butonuna tıklanır.

Görüntülenen sayfa, T.C. kimlik numarası ve MHRS şifresi ile giriş yapılmasını istemektedir.

Giriş yapıldıktan sonra istenilen branşta doktora ve uygun görünen günlerde randevu alınabilmektedir. Ayrıca bu sayfada doktor ve saat tercihi de yapılabilmektedir.

MHRS, telefon ile doktor randevusu almak isteyen kişiler 182 hatlı numarayı arayarak kendilerine ve yakınlarına randevu alabilmektedirler.

Hasta T.C. kimlik numarası, başvuru yapılacak olan İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi belirtilir.

Ardından doktor ve randevu tarih ve saati belirlenmelidir.

Randevu alınan hasta bir yakın ise, hastaya yakınlık derecesi bildirilir. Böylelikle 182 üzerinden telefon ile randevu alınabilmektedir.

İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi laboratuvar sonucu nasıl sorgulanır?

İstanbul Bahçelievler Devletsi’nden randevu almak isteyen vatandaşlar bu işlemi MHRS üzerinden gerçekleştirebilmektedirler. Bu işlem için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

İlgili hastaneden muayene olan kişilerden bazı tahliller istenmektedir. Hastalar verdikleri tahlillerin sonuçlarını çeşitli yollarla öğrenebilmektedir. Kişiler, laboratuvar sonuç sorgulama işlemini hastaneden yapabildikleri gibi aynı işlemi intenet sitesi aracılığı ile de yapabilirler. Bunun yanı sıra telefona indirilecek bir uygulama ile de sonuçlara bakılabilir.

https://bahcelievlerdh.saglik.gov.tr/ adresine girilerek tahliller kısmından tahlil sonuçları öğrenilebilmektedir.

T.C. kimlik numarası ve hasta kayıt numarası girilir.

Ardından “ Giriş ” butonuna tıklanarak tahlil sonuçları öğrenilir.

” butonuna tıklanarak tahlil sonuçları öğrenilir. Ayrıca https://enabiz.gov.tr/ uygulaması indirilerek tahlil sonuçları öğrenilebilir.

İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde doktorunuzdan randevu alınarak sonuçları doktorunuzdan öğrenilebilirsiniz.

İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi İletişim Bilgileri

Telefon Numarası: 0 212 496 70 00

Faks: 0 212 496 70 96 – 62

Adres: Kocasinan Merkez Mahallesi Hastane Caddesi No: 48 Bahçelievler/İSTANBUL

E-posta: bahcelievlerweb@gmail.com

İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesinde hangi bölümler var?

Aile Hekimliği

Nefroloji

Anesteziyoloji

Reanimasyon

Dahiliye

Enfeksiyon Hastalıkları

Genel Cerrahi

Nöroloji

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Ortopedi

Travmatoloji

Kardiyoloji

Üroloji

Göğüs Hastalıkları

Plastik Rekonstrüktif

Estetik Cerrahi

El Cerrahi

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Göz Hastalıkları

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Radyasyon Onkolojisi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Çocuk Kardiyolojisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Endokrinoloji

Gastroenteroloji

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Kulak, Burun, Boğaz

Radyoloji

Tıbbi Genetik

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Tıbbi Mikrobiyoloji

Üreme Endokrinolojisi

İnfertilite

Tıbbi Patoloji

Dermatoloji

Tıbbi Biyokimya

Çocuk Hematolojisi

Psikiyatri

Halk Sağlığı

Acil Servis

Nükleer Tıp

IQ Testi,

Hacamat,

Renk Körlüğü Testi,

Lazer Epilasyon,

D Vitamini,

Kişilik Testi,

Folik Asit,

Saç Ekimi,

Omega 3,

Trigliserid,

Spiral,

Serotonin,

Demir,

Ferritin,

Magnezyum,

Hamilelik Testi,

Kreatinin,

MR,

Sezaryen Doğum,

Kuduz Aşısı.

Sizler de kolay yoldan randevu almak istiyorsanız MHRS adlı uygulamayı kullanabilirsiniz. Kısa bir işlem sonrasında üye olduktan sonra bu uygulama üzerinden dilediğiniz semtte dilediğiniz hastanede ve dilediğiniz poliklinikten randevu alabilirsiniz. Bunun yanı sıra MHRS üzerinden randevu alırken doktor seçme işlemi de yapabilmektesiniz. Ayrıca aradığınız kriterlere uygun randevu bulamadığınız takdirde talep oluşturarak istediğiniz bölümdeki randevu açılır açılmaz bilgilendirme mesajı alabilirsiniz. Bu uygulama sayesinde uzun işlemler gerektiren randevu alma yollarını denemenize gerek kalmamaktadır. Birkaç dakika içinde dilediğiniz gibi randevu alma işleminizi tamamlayabilirsiniz.