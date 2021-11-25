MHRS Lepra Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi randevusu alma

Lepra Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi’nden randevu almayı isteyen kişiler MHRS sisteminden randevularını alabilir. Randevu almak için MHRS uygulaması kullanılabildiği gibi telefon ile de randevu alınabiliyor. Peki, MHRS Lepra Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi randevuları nasıl alınır? MHRS Lepra Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi randevu alma sistemi, telefon ile MHRS randevusu alma gibi birçok detaya haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Lepra Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi’nden randevu alma için;

MHRS randevuları için ilk olarak MHRS sistemine kayıt yaptırmak gerekiyor.

Kayıt için, https://mhrs.gov.tr/ adresine girip “Üye Ol” seçeneği seçilmeli,

Ardından T.C kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, anne ile baba gibi kişisel bilgiler girilip üye olunmalı,

Sonrasında güvenlik önlemleri kapsamında iletişim bilgileri isteniyor. Doğrulama işleminin ardından kayıt işlemleri tamamlanarak randevu aşamasına geçiş yapılır,

Randevu alma işlemleri https://mhrs.gov.tr/vatandas/#/ adresinden gerçekleştirilmektedir,

Siteye giriş sağlanmasının ardından il kısmında İstanbul, ilçe kısmına Bakırköy seçilmeli,

Sonrasında hastane bölümü kısmında Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi tercih edilir,

Tüm bu işlemlerin ardından randevu al butonuna basılır,

Ekrana gelen sayfada T.C kimlik numarası ve MHRS şifresiyle giriş yapılması talep edilir,

Doğru giriş sonrasında istenen branşta doktor ile uygun olan günlere randevu alınabiliyor. Aynı zamanda bu sayfa üzerinden doktor ile saat gibi tercihler de yapılabilir.

MHRS telefonla doktor randevusu almayı isteyen kişiler 182 hattını arayıp hem kendileri için hem de yakınları için randevu alabilirler,

Hastanın T.C kimlik numarası, başvuru yapılacak Lepra Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi tercih edilir

Sonrasında doktor ile randevu tarihi ve saati belirlenmeli,

Randevu oluşturulan hasta kişinin yakınıysa hastaya yakınlık derecesi mutlaka bildirilmeli. Bu doğrultuda ALO 182 hattı ile hastane randevusu alınmış olur.

Lepra Deri Zührevi Hastalıklar Hastanesi laboratuvar sonucu nasıl öğrenilir?

Hastanede yapılan muayeneler sırasında hastanın durumuna bakılarak bazı tahliller istenmektedir. Hastadan istenen bu tahlillerin sonuçları hastanın isteği doğrultusunda çeşitli yollar ile öğrenilebiliyor. Lepra Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi’nde yapılan tahlillerin sonuçlarının sorgulanması direkt hastanede yapılabiliyor. Ancak hastaneye gitmeyi istemeyen hastalar, hastaneye ait intenet adresi üzerinden de sonuç sorgulama işlemlerini yapabilirler.

https.//labsonucbakirkoyeah.istanbulsaglik.gov.tr.1443/prolabsonuc adresine giriş yapılmalı,

Ardından giriş için istenen; uyruk bilgisi, T.C kimlik no, protokol numarası ile doğum tarihi gün, ay ve yıl olarak yazılmalı. (Protokol numarası bölümüne, Lepra Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi’nden alınan sonuç alma kartının numarası ya da hasta yönlendirme formunun üstünde yer alan numaranın yazılması gerekiyor.)

İstenen güvenlik kodunun girilmesi sonrasında giriş yap seçeneği seçilir. Ekrana gelen sayfada hastanede yapılan tahlil ile sonuçları görüntülenir.

Aynı zamanda https://enabiz.gov.tr/ uygulamasından da tahlil sonuçlarını öğrenmek mümkündür.

Lepra Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi iletişim bilgileri

Sonuçların sorgulanmasındaki bir diğer yöntem ise telefonlara indirilecek uygulama ile yapılan yöntemdir. Bunun için;

Lepra Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi ile iletişime geçerek istenilen bilgilerin öğrenilmesi oldukça kolaydır. Lepra Deri ve Zührevi Hastanesi’ne ait iletişim bilgileri şunlardır;

Tel. No. 0 212 570 10 20

Faks No. 0 212 583 00 86

Adresi. Zuhuratbaba Mah. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No, 26 Bakırköy / İstanbul

E-posta adresi: istlepradzhh.web@saglik.gov.tr

Lepra Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi’nin bölümleri nelerdir?

Lepra Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi, pek çok ayrı bölüm ile alanda hastalara hizmet vermektedir. Hastanenin hizmet verdiği bölümler şu şekildedir;

Kriyoterapi

Elektrokoterizasyon,

Biyopsi,

Cilt Lezyonlarının Küretajı,

Cilt Lezyonlarının Cerrahi Eksizyonu

Deri Biyopsisi,

Wood Muayenesi,

Dermatoskopi

Deri Prick

Deri Patch

İyontoforez

Fototerapi

Hizmetler:

D Vitamini,

Diş Beyazlatma,

İmplant,

Kanal Tedavisi,

E Vitamini,

Homeopati,

Hemogram,

Prp,

Kolajen,

Diş Kaplama,

Zirkonyum Diş,

Röntgen,

Elisa Testi,

Kriyoterapi,

Kan Tahlili,

Diş Çekimi,

Protez Diş,

Amalgam Dolgu,

Diş Temizleme,

Fraksiyonel Lazer,

Diş Estetiği,

PCR,

İnvisalign,

Sedasyon,

Kortikosteroid,

Bonding,

Şeffaf Diş Teli,

Braket,

HPV Testi,

Tahlil,

Kortizon İğnesi,

Gece Plağı,

Protetik Diş Tedavisi.