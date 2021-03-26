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MHRS erken randevu almak için yöntemler

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almak genellikle büyükşehirlerde çoğu zaman zor olabiliyor. Özellikle bazı bölüm doktorlarının randevuları sürekli sistemde “dolu” olarak görünmekte. En erken randevu nasıl alabiliriz? Sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmekte.

26 Mart 2021 Cuma 09:00
MHRS erken randevu almak için yöntemler
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En erken randevu nasıl alabiliriz? MHRS üzerinden nasıl randevu alabiliriz? Soruları yanıt buluyor.

MHRS erken randevu nasıl alabiliriz?

MHRS erken randevu alabilmek için öncelikle randevu sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Hastane randevu sistemine giriş yapmak için eğer şifreniz var ise mhrs.gov.tr  buradan, şifreniz yoksa, e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme girdikten sonra “Hastane Randevu Arama” bölümünden bulunduğunuz il, ilçe, klinik, hastane, muayene yeri ve hekim seçimini yapıp randevu alabilirsiniz.

MHRS sisteminde yer alan doktorların 15 gün içindeki randevu zamanlarını görebilirsiniz. Size uygun olan tarih ve saatin seçimini yaptıktan sonra randevunuzu alabilirsiniz.

Eğer acil bir durumunuz yoksa sistemden önceden girip doktor seçimi yaparak 15 gün içerisinde herhangi bir gün için randevunuzu oluşturabilirsiniz.

  • MHRS sistemindeki randevu listesi her gün öğlenden sonra saat 16:00’da güncellenmektedir. Randevusu dolu olan bölüm veya doktorun 16.günündeki randevusunu kaçırmamanız için öğlenden sonra 16:00’dan hemen sonra sisteme girmelisiniz. Yeni randevular açılacağı için elinizi hızlı tutarak erken randevu alabilirsiniz. Randevu almak için MHRS web sitesini veya mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. MHRS erken randevu alabilmek için sisteme giriş bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun. Vakit kaybetmeden randevu alabilmek için kısa sürede sisteme giriş yapabilmeniz gerekecektir.
  • İkinci bir MHRS randevu alma taktiği ise iptal olan randevuların takibi. Hastaneye gidemeyecek olan hastalar randevularını iptal ediyorlar. Sizde intenet sitesinden veya mobil uygulama üzerinden randevu alacağınız doktorun randevularına sık sık göz atarak takip edebilirsiniz. Randevusu dolu olan doktordan randevu almak için tek çözüm şu an için bu görünüyor.
  • MHRS’de doktor randevuları 15 günlük zaman dilimi için yapılmaktadır. 16. gün için olan randevular ise vatandaşların daha kolay işlem yapabilmeleri için geceyi beklemeden saat 16:00’da açılmaktadır. Yani yeni randevular her gün saat 16:00’da açılmaktadır.
  • MHRS mobilde oluşturduğunuz “Randevu Talebi” kriterlerinize uygun randevunun açılması durumunda cep telefonunuza bildirim gönderilir. Bildirimi alabilmek için telefonunuzun ayarlar bölümünden MHRS uygulamasının bildirimlerinin açık olduğunu kontrol edin.

Alo 182 ile MHRS erken randevu

  • Merkezi Hekim Randevu Sisteminin telefon numarası ALO 182. Bu numarayı arayarak muayene olacağınız doktorun randevuları boş ise erkenden randevu alabilirsiniz.
  • MHRS ALO 182 üzerinden alacağınız randevu ücretlidir. Alınacak olan ücret ise normal bir sabit hattı arama ile aynı fiyattır.
  • Telefon hattınızın paketi bulunuyorsa ücret bu paketten kesiliyor.
  • Online olarak alacağınız randevulardan herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Aile Hekimliği (Sağlık Ocağı) için randevu nasıl alınır?

Aile hekimine muayene olmanız gerekiyorsa sıra beklememek için randevu sisteminden randevu alarak muayene olabilirsiniz. Randevuyu e-Devlet şifreniz ile MHRS sistemi üzerinden alabilirsiniz. Adım adım aile hekimliği randevu alma;

  • Öncelikle e-Devlet T.C. kimlik numarası ve şifreyle sayfaya giriş yapın,
  • Arama yerine “Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)” yazdıktan sonra giriş yapıp “UYGULAMAYA GİT” yerine tıklayın,
  • Sağ tarafta “AİLE HEKİMİ RANDEVU ARAMA” yerinden aile hekiminizin boş olan gün ve saatlerine göre randevunu alabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden MHRS erken randevu alma

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra “MHRS” bölümüne giderek randevu alabilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra “Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)” sayfasına gidip “UYGULAMAYA GİT” yerine tıkladıktan sonra randevu sistemine yönlendirilirsiniz.

Öğlenden sonra saat 16:00’da olduğu zaman anlık olarak sistemden muayene olacağınız bölüm veya doktordan randevu oluşturabilirsiniz. Eğer randevu alacağınız doktorun tüm randevuları dolu ise öğlenden sonra 16:00’dan sonra 16. gün için boş olan randevular görünecektir. Sizde eğer uzun süre randevu alamıysanız öğlenden sonra elinizi hızlı tutarsanız 16. gün için doktordan randevu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobil uygulama ile erken randevu alma

MHRS randevu alma sistemine isterseniz bilgisayardan, isterseniz telefondan giriş yapabilirsiniz. Uygulama Android ve iOS ‘da yer alıyor. Ücretsiz olarak indirip randevuları kovalayabilirsiniz.

MHRS mobil uygulaması üzerinden Sağlık Bakanlığı’na bağlı Devlet Hastaneleri, Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri ve Merkezleri için istediğiniz hekimden boş olan tarih ve saate randevu işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Hastanelerde uzun sıra beklemenize gerek olmadan randevu alarak hastaneye gidebilirsiniz. Kolay ve hızlı bir biçimde, www.hastanerandevu.gov.tr adresini, mobil uygulamayı veya ALO 182 MHRS Çağrı Merkezini arayarak hem kendinize hem de başkasına randevu alabilirsiniz.

Bilgi güvenliği gereği, kendi üyeliğiniz üzerinden yalnızca 18 yaş altı çocuklarınız için muayene randevusu alabilirsiniz. Diğer aile bireylerinize MHRS’den randevu almak için, kendi T.C. vatandaşlık numaraları ve parolaları ile üyelik girişi yapmanız gerekmektedir.

MHRS randevu alamıyorum

MHRS sisteminden randevu alamayanların en büyük sorunu sisteme giriş yapamamaları. Eğer sisteme giriş için şifrenizi unuttuysanız yenileyebilirsiniz. Eğer şifre yenileme işlemi ile vakit kaybetmek istemiyorsanız e-Devlet bilgilerinizle randevu alma sistemine giriş yapabilirsiniz.

Ayrıca randevu alamayanların en büyük problemi de randevu alınacak olan doktorun 15 gün içerisinde boş randevusunun olmaması. Erken randevu alabilmek için her gün sisteme giriş yaparak en erken randevu tarihini takip edebilirsiniz. MHRS sistemi üzerinden çoğu zaman bilgilendirme mesajları yayınlanmaktadır.

MHRS’den randevu aldığınız bir hastanede, ayrı bir polikliniğe de aynı gün için randevu alabilirsiniz. Bir hastane ziyaretinizde iki ayrı bölümden farklı saatlere randevu alarak muayene olabiliyorsunuz. Hastanede aynı gün içerisinde iki farklı polikliniğe muayene olarak bir taşla iki kuş vurabilirsiniz.



Son Güncelleme: 26.03.2021 09:00
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MHRSRandevu AlmaAlo 182Hekim Randevu
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