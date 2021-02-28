MHRS aşı randevusu nasıl alınır? E-devlet ALO 182 MHRS randevu alma işlemleri

İnsanların merakla araştırdığı MHRS sistemi üzerinden randevu alma işleminin detaylarını sizler için topladık. Tüm sağlık kuruluşlarından kolayca randevu alabilmeyi sağlayan bu sistem ülkemizde uygulanmaya başlanan koronavirüs aşısı içinde randevu alabilmeyi sunuyor. E-devlet şifremiz ile sisteme giriş yapabildiğimiz MHRS randevu alma ekranı haberimizde…

MHRS üzerinden randevu alma

Randevu almak isteyen vatandaşlar için iki farklı yol bulunmaktadır. Birincisi Alo 182’yi aramaktır. İkincisi intenet üzerinden sisteme girebileceğimiz MHRS’dir.

MHRS üzerinden randevu alabilmek için üye olmak gerekmektedir. Üyeliği bulunmayanların “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra karşımıza gelen ekrandan “Üye Ol” butonuna tıklayıp üye olma işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra “Randevu Al” butonuna tıkladığımızda TC Kimlik Numaramız ve şifremiz ile giriş yapıp dilediğimiz hastane ve hekimi seçerek randevu alma işlemimizi yerine getirebiliriz.

MHRS’nin Koronavirüs aşısı için açıklaması

MHRS Koronavirüs aşılama programının öncelikli gruplara ayrıldığını ve bu öncelikli grupların Ulusal Basın ve Medya organları ile duyurulup daha sonrasında randevu verileceğini aktardı.

