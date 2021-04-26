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MHRS Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevu günü nasıl değiştirilir, değiştirilebilir mi? Covid aşı randevusu alma ve değiştirme işlemleri

Covid-19 virüsüne karşı mücadele devam ediyor. Mücadelenin en önemli noktası olan aşılamalar ise devam ediyor. En son 55 yaş üstü vatandaşların aşılaması başladı. Vatandaşlar BionTech ve Sinovac aşıları arasından tercih yaparak aşı olabiliyor. Peki, aşı randevusu nereden, nasıl alınıyor? İşte detaylar...

26 Nisan 2021 Pazartesi 15:12
MHRS Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevu günü nasıl değiştirilir, değiştirilebilir mi? Covid aşı randevusu alma ve değiştirme işlemleri
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Aşı randevusu alacak olan vatandaşlar randevuların nereden ve nasıl alındığını merak ediyor. Aşılama sırası gelenler nereden randevu alacaklarını araştırıyor. Aşı randevusu nereden alınıyor?

Aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı sırası gelenler randevularını almaya başladı. Randevu alacak olan vatandalar MHRS ve E-nabız mobil uygulamalarından randevu alabiliyor. Bu sistemlere T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilen vatandaşlar daha sonra “aşı randevusu” ekranını açmaları gerekiyor. Açılan ekrandan ise dilediği aşı tercihini yaparak istediği hastaneden ve istediği saatte randevu alabiliyor. Bunun yanı sıra ALO 182 hattı üzerinden de aşı randevusu alınabiliyor.

MHRS giriş ekranı için tıklayın

Aşı randevusu iptal edilebilir mi?

Vatandaşlar aldıkları tarihte aşı olmaya gidemeyecekleri takdirde randevuyu aldıkları sistemden tekrardan iptal edebilirler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan hatırlatma

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak vatandaşlara aşı hatırlatması yaptı. Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24.00'a kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun."




Son Güncelleme: 26.04.2021 15:12
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Anahtar Kelimeler:
MHRSAşıRandevusuAşıKoronavirüs
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