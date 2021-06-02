MHRS Aşı hak bilgisi alınamamıştır lütfen belirlenen süre sonunda tekrar deneyiniz hatası nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran’dan itibaren aşılama sürecinin hızlanacağını ve 50 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmasına başlanacağını açıklamıştı. Bunun üzerine 50 yaş üstü vatandaşlar aşı randevusu almak için Merkez Hekim Randevu Sistemi’nin (MHRS) intenet sitesi üzerinden randevu almaya başlamıştı. Bazı insanlar aşı randevularını alırken, bazıları ise çeşitli hatalarla karşı karşıya kaldı.

Söz konusu hatalardan birisi de ‘’Aşı hak bilgisi alınamamıştır. Lütfen belirlenen süre sonunda tekrar deneyiniz’’ hatası oldu. Vatandaşlar bu hatanın ne sebeple karşılarına çıktığını anlayamadı. Öğrenilen bilgilere göre bu sorun, kişinin ikinci randevusunun MHRS sisteminde görülmemesi üzerine yeniden randevu almasından kaynaklanıyor. Bu durum ile karşılaşan vatandaşlar, randevuya gitmeleri gerekip gerekmediğini veya tekrar randevu alınması gerekip gerekmediğini bilmedikleri için karar veremiyorlar.

Konu ile ilgili yetkililer henüz resmi bir açıklama yapmadı.