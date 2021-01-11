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MHP'li Belediyeden üç market zincirine izin çıkmadı!

MHP yönetiminde olan Ankara Etimesgut Belediyesi, ilçede BİM, A101 ve ŞOK'un şube açmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 10:26
MHP'li Belediyeden üç market zincirine izin çıkmadı!
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Ankara'nın Etimegut ilçesinde üç zincir markete belediyeden yasak geldi. MHP'li Belediye Başkanı Enver Demirel, ilçede bulunan BİM, A101 ve ŞOK marketlerin yeni bir şube açmalarına izin vermeyeceklerini duyurdu.

Belediyenin meclis toplantısında alınan kararı açıklayan Demirel, ilçe genelinde böyle bir çalışma başlattıklarını ve bu kararı da küçük esnafları destekleme adına aldıklarını söyledi.

İlçe genelinde şuan itibarıyle A101'in 62 şubesi  BİM'in 69 şubesi ve Şok Market'in de 55 adet şubesi olduğuna dikkat çeken Başkan Enver Demirel, belediye olarak vatandaşın yanında olmayı hedef belirlediklerini ve binin üzerindeki küçük esnafında bir şekilde destek görmeye ihtiyacı olduklarını vurgulayarak Etimesgut'ta dengeleri korumak zorunda olduklarını ve bu kararın diğer belediyelere de önek olmasını istediklerini kaydetti.



Son Güncelleme: 11.01.2021 10:26
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraEtimesgutüç Zincir Marketşube Açma Yasağı
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