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MGM Türkiye geneli 27 Kasım 2021 Cumartesi il il hava durumu tahminleri: Bugün yurtta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye geneli 27 Kasım 2021 Cumartesi il il hava durumu tahminlerini açıkladı. Hava durumu tahminlerine göre bugün yurtta havanın nasıl olacağı ve hava durumu tahminleri hakkında merak edilenleri içeriğimizde derledik.

27 Kasım 2021 Cumartesi 15:15
MGM Türkiye geneli 27 Kasım 2021 Cumartesi il il hava durumu tahminleri: Bugün yurtta hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu raporunu yayınladı. Yurt genelinde hava durumu tahminleri şöyle;

Ülke genelinde yağış beklenmezken, Ege Bölgesi’nin yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve sis beklenirken, İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olaylarına rastlanacağı belirtiliyor.

27 Kasım 2021 Cumartesi hava nasıl olacak?

Marmara

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı Marmara bölgesinde, gece ve sabah sıralarında yer yer sis ve pus bekleniyor.

Ege

Ege bölgesinde havanın az bulutlu olması bekleniyor. İç Ege’de gece ve sabah sıralarında sis ve pus hadiselerine ek olarak buzlanma ve don olayları olması öngörülüyor.

Akdeniz

Parçalı ve az bulutun hakim olması beklenen Akdeniz’de akşam saatlerinde yer yer çok buluta rastlanabileceği üzerinde duruluyor.

İç Anadolu

Az ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen İç Anadolu’da gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına rastlanabilir.

Batı Karadeniz

Parçalı bulutlu olması beklenen Batı Karadeniz’de, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus hadisesine ilave olarak buzlanma ve don olayları öngörülüyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahin edilen Doğu Anadolu’da gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenen Güneydoğu Anadolu’da sıcaklığın 13 derecenin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


Son Güncelleme: 27.11.2021 15:15
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