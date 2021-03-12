MF hastalığı askere engel mi? FMF Hastaları askerlik yapar mı? FMF hastaları askerden muaf mı?

FMF hastalığına sahip kişilerin merak ettiği bir konu olan askerlikten muaf olup olmayışını haberimizde detaylarıyla yazdık. Konu hakkındaki detaylara haberimizde ulaşabilirsiniz.

FMF hastalığı nedir? Bulaşıcı mıdır?

Halk arasında Akdeniz Ateşi olarakta bilinen bu hastalık genetik bir rahatsızlıktır. MEFV geninin mutasyona uğramasıyla ortaya çıkan bu hastalık ebeveynlerden çocuklara aktarılmaktadır. Anne veya babanın taşıyıcı FMF olması çocuğun bu hastalığa sahip olma olasılığını yüzde 25 yapar. Bu hastalık Akdeniz’in havasıyla ilişkilendirildiği için Akdeniz Ateşi denilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre sağlık sorunu bulunan kişiler askerlikten muaf tutulmaktadır. Bu sağlık sorunu şöyle öneklendirilebilir: kişinin boyu 1.80 metre olup kilosu 140 ise askerlikten muaf tutulur. Askerlik sırasında faaliyet göstermeyi engelleyecek bütün hastalıklar askerlikten muaf tutulma sebebidir.

Hangi kişiler askerlikten muaf tutulur?

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yönetmeliğinde karşılaşabilecek bütün hastalıklar liste halinde sıralanmıştır. Bu hastalıklar listesi hastalık ve arızalar olarak ikiye ayrılmıştır ve hangi hastalıkların askerlikten muaf tutulacağının listesi yapılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 6. Maddesi şunu söylemektedir:

“Askerlik çağına giren yükümlüler, yoklamaları sonucunda askerliğe elverişli olanlar ve askerliğe

elverişli olmayanlar olmak üzere gruplandırılır.

1) Askerliğe elverişli olanlar: Sağlık yetenekleri bakımından hiçbir hastalık ve arızası bulunmayanlar ile hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimlerine girenlerdir.

2) Askerliğe elverişli olmayanlar: Hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar Listesinin B ve D dilimlerine girenlerdir.”

Yani “A” diliminde bulunan hastalık türlerine sahip olan kişiler askerlik görevlerini yerine getirme zorunluluğundayken “B” ve “D” diliminde bulunan hastalık türlerine sahip olan kişiler askerlik görevlerinden muaftırlar.

FMF hastalığı askerlikten muaf mıdır? Hangi dilimde yer alır?

FMF hastalığı Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 45. Maddesinde Sindirim Sistemi Hastalıkları başlığı altında bulunmaktadır. Buna bağlı olarak Akdeniz Ateşi yani FMF hastalığı Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin “B” diliminde bulunarak bu hastalığa sahip olan kişileri askerlik görevinden muaf bırakmaktadır.

