Mezara neden su dökülür?

Ölen kişi defnedildikten sonra mezarına su dökülmektedir. Vatandaşlar mezara neden su döküldüğünü merak etmektedir. Bu anlamda mezara su dökülmesinin amacı toprağın oturmasını sağlamak ve rüzgarda uçuşmasını önlemektedir. Mezara şu dökmek sünnetlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

İlk mezarına su dökülen kişinin Hz. İbrahim olduğu bilinmekle birlikte Hz. Muhammed sa’d b.Muaz’ın defininden sonra mezarına su dökmüştür. Mezara su dökmenin nedenlerinden biri de orda yetişen bitki ve canlıların yaşamını devam ettirmek, çiçeklerin büyümesini sağlamak ve toprağın uçuşmasını önlemektedir.

Toprağı sulama geleneğinin Medine döneminin sonlarında başladığı tahmin edilmektedir. Tüm bunlara ek olarak toprağın sulanması halinde çökmesi ile hayvanların toprağı karıştırarak dağıtmasının da önüne geçilmiş olur.