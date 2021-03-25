Mezara neden su dökülür?

Ölen kişi defnedildikten sonra mezarına su dökülmektedir. Vatandaşlar mezara neden su döküldüğünü merak etmektedir. Bu anlamda mezara su dökülmesinin amacı toprağın oturmasını sağlamak ve rüzgarda uçuşmasını önlemektedir. Mezara şu dökmek sünnetlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Toprağı sulama geleneğinin Medine döneminin sonlarında başladığı tahmin edilmektedir. Tüm bunlara ek olarak toprağın sulanması halinde çökmesi ile hayvanların toprağı karıştırarak dağıtmasının da önüne geçilmiş olur.
Son Güncelleme: 25.03.2021 22:18