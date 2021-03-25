İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...

Mezara neden su dökülür?

Adetlerimiz arasında kaybettiğimiz kişilerin mezarlarına su dökmek vardır. Mezara su dökmej sünnetler arasında yer almaktadır. Peki mezara neden su dökülür, İslam'da mezara su dökmenin sebebi nedir?

25 Mart 2021 Perşembe 22:18
Mezara neden su dökülür?
Takip Et:

Ölen kişi defnedildikten sonra mezarına su dökülmektedir. Vatandaşlar mezara neden su döküldüğünü merak etmektedir. Bu anlamda mezara su dökülmesinin amacı toprağın oturmasını sağlamak ve rüzgarda uçuşmasını önlemektedir. Mezara şu dökmek sünnetlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

İlk mezarına su dökülen kişinin Hz. İbrahim olduğu bilinmekle birlikte Hz. Muhammed sa’d b.Muaz’ın defininden sonra mezarına su dökmüştür. Mezara su dökmenin nedenlerinden biri de orda yetişen bitki ve canlıların yaşamını devam ettirmek, çiçeklerin büyümesini sağlamak ve toprağın uçuşmasını önlemektedir.

Toprağı sulama geleneğinin Medine döneminin sonlarında başladığı tahmin edilmektedir. Tüm bunlara ek olarak toprağın sulanması halinde çökmesi ile hayvanların toprağı karıştırarak dağıtmasının da önüne geçilmiş olur.



Son Güncelleme: 25.03.2021 22:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MezarSu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ticari araçlarda cam filmi yasağı ne zaman başlıyor? Taksiler ve minibüslerde film yasağı var mı?
Ticari araçlarda cam filmi yasağı ne zaman başlıyor? Taksiler ve minibüslerde film yasağı var mı?
Cam filmi hangi araçlara yasak, hangi araçlarda serbest? Araçlarda cam filmi serbest mi, hangisi yasak degil?
Cam filmi hangi araçlara yasak, hangi araçlarda serbest? Araçlarda cam filmi serbest mi, hangisi yasak degil?
Hangi ay hangi burçtur? Hangi ay doğan, ne burcu olur? Hangi ay hangi burç olur?
Hangi ay hangi burçtur? Hangi ay doğan, ne burcu olur? Hangi ay hangi burç olur?
İrtica nedir, ne demektir? İrticai faaliyet nedir? İrticai faaliyetlere karışmamış olma ne demektir?
İrtica nedir, ne demektir? İrticai faaliyet nedir? İrticai faaliyetlere karışmamış olma ne demektir?
Günlük burç yorumları; 26 Mart 2021 Cuma burç yorumları
Günlük burç yorumları; 26 Mart 2021 Cuma burç yorumları
Hıdırellez ne zamandır? 2021 Hıdırellez hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak?
Hıdırellez ne zamandır? 2021 Hıdırellez hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak?

Popüler Haberler

Diş ipi kullanma etkileri nelerdir? Diş ipi faydaları ve kullanım şekli
Türk Telekom 10 GB bedava internet kampanyası şartları nelerdir, nasıl alınır?
Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak? Güz Masalı ne zaman bitecek?
Mezara neden su dökülür?
SGK rapor parası nasıl alınır? 2021 SGK rapor parası sorgulama işlemleri
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
PUBG Mobile etkinleştirme kodu nedir, nasıl alınır?
Ticari araçlarda cam filmi yasağı ne zaman başlıyor? Taksiler ve minibüslerde film yasağı var mı?
Yemin dizisi Münevver kimdir? Melahat Abbasova kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi Asena karakterini kim canlandırıyor? Defne Samyeli kimdir?
2021 yılında intibak zammı gelir mi, hangi emekli kaç lira intibak zammı alacak?
Son Yaz dizisi Altay kimdir? Ata Nedim Arman'ın hayatı!
Alev Alev dizisi Güneş kimdir? Kayra Orta doğum tarihi
Kırmızı Oda dizisi Galip kimdir? Gerçek adı ne? Celil Nalçakan oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisinin çekildiği yer neresi? Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
PUBG mobile UC hilesi uygulaması var mı?
Reyting sonuçları 18 Mart 2021 Perşembe! Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Survivor ve Alev Alev dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Perşembe reytingleri
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
Cam filmi hangi araçlara yasak, hangi araçlarda serbest? Araçlarda cam filmi serbest mi, hangisi yasak degil?
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Özge Yağız kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
En iyi psikolojik gerilim filmleri 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.