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Meyve Sebze hali küle döndü

Düzce’de sabah saatlerinde sebze meyve halinde çıkan yangın ile birlikte hal alev alev yandı. Hal içerisinde bulunan 20 ton soğan ve 16 bin kasanın küle döndüğü bilgisi gelirken çıkan yangın 1.5 saat sonra kontrol altına alınabildi.

09 Mart 2021 Salı 12:27
Meyve Sebze hali küle döndü
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Düzce Akıncılar mahallesinde bulunan bir halde  sabah saatlerinde çıkan yangın edinilen bilgilere göre Akınlar Mahallesi'nde bulunan Düzce Belediyesi Sebze ve Meyve Halinde meydana gelirken hal içerisin bulunan ahşap kasaların tutuşması sonucunda yangın çıktı. Kasaların yanmasıyla kısa sürede alev alan haldeki yangın gittikçe büyüdü. Büyüyen yangın patates ve soğanların bulunduğu alana sıçrayınca çok sayıda ürüne zarar verdi.

Çıkan yangının ilgili birimlere haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi intikal etti. Yangına müdahalede bulunan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın uzun uğraşlar sonucunda 1.5 saatte kontrol altına alındı.

Çıkan yangında maddi zarar meydana gelirken toplamda 20ton soğan ile 16 bin kasanın yandığı bilgisi geldi. Yaşanan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının sabah saatlerinde çıkması olası bir faciayı önledi.



Son Güncelleme: 09.03.2021 12:27
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Anahtar Kelimeler:
DüzceMeyve Sebze Hali
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