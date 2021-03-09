Meyve Sebze hali küle döndü

Düzce Akıncılar mahallesinde bulunan bir halde sabah saatlerinde çıkan yangın edinilen bilgilere göre Akınlar Mahallesi'nde bulunan Düzce Belediyesi Sebze ve Meyve Halinde meydana gelirken hal içerisin bulunan ahşap kasaların tutuşması sonucunda yangın çıktı. Kasaların yanmasıyla kısa sürede alev alan haldeki yangın gittikçe büyüdü. Büyüyen yangın patates ve soğanların bulunduğu alana sıçrayınca çok sayıda ürüne zarar verdi.

Çıkan yangının ilgili birimlere haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi intikal etti. Yangına müdahalede bulunan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın uzun uğraşlar sonucunda 1.5 saatte kontrol altına alındı.

Çıkan yangında maddi zarar meydana gelirken toplamda 20ton soğan ile 16 bin kasanın yandığı bilgisi geldi. Yaşanan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının sabah saatlerinde çıkması olası bir faciayı önledi.

