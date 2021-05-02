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Meyve ağacı yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Adıyaman Kahta'da iki aile arasında meyve ağacı sebebiyle çıkan tartışmada silahlar patladı. Kurşunların hedefi olan 40 yaşındaki Mahmut Günakın hayatını kaybetti.

02 Mayıs 2021 Pazar 21:02
Meyve ağacı yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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Bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga olayı Adıyaman Kahta ilçesinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçeye bağlı bir köyde yaşamını sürdüren ve önceden aralarında husumet olduğu öne sürülen iki aile bireyleri arasında tarla sınırında bulunan bir meyve ağacı meselesi yüzünden tartışma çıktı. İki aile bireyleri arasında çıkan meyve ağacı krizi kısa sürede arbedeye dönüştü ve silahlar patladı.

Bir kişi hayatını kaybetti

Henüz kimin ateş ettiği belli olmayan silahtan çıkan kurşunların hedefi olan 40 yaşındaki Mahmut Günakın ağır yaralandı. İhbar üzerine kavga alanına gelen ekipler ağır yaralanan Günakın' yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan Günakın, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, bir kişinin ölümüne neden olan kimliği belirsiz şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

 




Son Güncelleme: 02.05.2021 21:02
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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanKahtaSilahlı Kavga
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