Mevlid kandili yeni kutlama sözleri 2020

Mevlid Kandili, Hz. Muhammed (s.a.v.)’ın dünyaya teşrif ettiği gün olmaktadır. Miladi olarak 20 Nisan 571 olarak hesaplanan ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz Mevlid Kandili’ne özel kutlama mesajları bulunuyor.

Hz. Muhammed (s.a.v.)’ın dünyaya teşrif ettiği özel günde 28 Ekim 2020’ye denk geliyor. Rebiülevvel ayında 12. gecesi olan Mevlid Kandili’nde Müslümanlar ibadetlerini yapacaklar. Manevi huzurun doruklarına ulaşacağınız Mevlid Kandili’nde sevdiklerinize günün ve anlam ve önemini hatırlatabileceğiniz özel mesajlar son derece kıymetlidir.

2020 Mevlid Kandili mesajları

Nuruyla alemimizi Şereflendiren Peygamber Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanız dileğiyle. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Allah'a kulsun, zülmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatlı dostun, kandilin mübarek olsun. Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Bizleri şefaatinden mahrum etme. Amin! Mevlid Kandiliniz Mübarek, dualarınız kabul olsun.

Bu mübarek günlerimizde mü-min kullara, özel ve vazgeçilmez dostlara ailecek dualarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Kandiliniz kutlu olsun.

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leylegin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Mevlit kandiliniz mübarek olsun.

Bugün kalbinize huzur, sofranıza bereket, üzerinize sıhhat serpilsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Bu mübarek gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun, kandiliniz mübarek olsun!