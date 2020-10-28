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Mevlid Kandili mesajları ve Mevlid Kandili duası

İslam alemi için çok önemli bir gün olan Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 tarihine denk gelmektedir. 2020 senesinin son kandili için ise Müslüman alemi birbirine atacak güzel mesajlar atmakta ve Hz. Muhammed' in doğduğu Mevlid Kandilinde neler yapması gerektiğini merak etmektedir. İşte detaylar...

28 Ekim 2020 Çarşamba 17:23
Mevlid Kandili mesajları ve Mevlid Kandili duası
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2020 senesinin Mevlid Kandili geldi çattı. Bunun üzerine İslam alemi güzel Kandil mesajları araştırıyor.

 

İyi kandiller! İslam alemi içerisinde çok önemli olan Kandil gecelerinin bu sene sonuncu olan Mevlid Kandili geldi çattı.

 

Mevlid Kandili Mesajları Resimli ve Yazılı

Hayırlı Kandiller! İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Kandil gecelerinin bu yıl içerisindeki sonuncusu Mevlid Kandili olarak idrak edilecek.

 

-Dualarınız yerini bulsun, amelleriniz çok hizmetiniz ise devamlı olsun. Saadetiniz daim olsun, Kandiliniz mübarek olsun. Avucunuzu açıp ettiğiniz tüm dualarınızın kabul olması dileği diler Mevlit Kandilinizi kutlarım. Râb biz kullarına iman ve sabır ihsan etsin.

-Bu gece kalbinize huzur sofralarınızda bereket olsun, Kandiliniz kutlu olsun. Bugün Mevlid Kandili günü günahlardan arınma günü, sevgi ve sıhhati yayma günü. Bu gece ellerimizi açalım duamızı edelim, günah defterlerimizi temizleyelim. Hayırlı Kandiller.

-Bu mübarek Kandil gecesinde yurdumuza, milletimize ve tüm Müslüman alemine huzur, siz güzel insanlara hayırlı kandiller dilerim. Duaların edildiği, gözlerdeki yaşın dinmediği, Rabbimizin kalbimize değdiği, bir duanın yüzyıla bedel olduğu Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Kuraklığa yağan yağmur taneleri gibi gelen, üzerimize bereket yağdıran ve bizleri mutlu eden kandilin, kutsallığını hissetmeniz isteği ile, gözlerinizin masumluğu gördüğü bu mübarek gecede edeceğiniz bütün duaların kabul görmesi dileği ile mübarek kandiller.

-Bu gece Hz. Muhammed SAV’ ın dünyaya geldiği gece. Öyle kutsal insandır ki bütün sapıklıkların aktif olduğu, cehaletin azalmadığı, şirkin ve küfürlerin kölesi haline gelmiş olan yıllarda dünyaya gelmiş ve ilahlığı ile buna dur demiştir. Dualarınız yerini bulsun kandiliniz mübarek olsun.

-Sofranızda bereket, yüreğinizde iman eksilmesin, paranız hayırlı, yuvanız huzurlu, kalpleriniz temiz, bedeniniz sağlıklı, dualarınız ise kabul olsun… Mevlid Kandiliniz Hayırlara vesile olsun.

-Ölümlü dünyada kalacak değilim, sevgileri yamar yamar giyerim. Dostlarım ile ağlarım, dostlarım ile gülerim. Siz sevdiğim insanlara Huzurlu bir Kandil dilerim.

-Yüce yaratanımdan bir çiçek talep ettik bize kırları verdi, ağaç talep ettik ormanları yarattı, su diledik denizleri yarattı, bir dost diledik seni yarattı. Mevlid kandilin hayırlı olsun.

-Yüreğimiz var, sevgileri yaymak ve yaşatmak adına, insanlar var arkadaşlığı paylaşmak için, mübarek günlerimiz var, hep beraber kutlamak adına…

-Dualarınız ve yapacağınız tüm ibadetlerin kabul, Mevlid Kandiliniz hayırlı olsun…

-Dualarınız kabullensin, amelleriniz makbul olsun, hizmetleriniz ise hep var olsun Kandiliniz hayırlara vesile olsun.

-Dertleriniz kum tanesi kadar olsun sevinçleriniz ise okyanuslar kadar çok olsun kandiliniz mübarek olsun.

 

MEVLİD KANDİLİNDE NELER YAPILIR

*Mevlid Kandilinde yapılacak en hayırlı işlerden biri, yüce Allah’ a dua etmektir. Bu en mübarek ibadetlerden biridir ve bu gece için özellikle mukaddestir.

 

*Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’ i okumak bu gece yapılabilecek en hayırlı ibadetlerden biridir. İlgili ayet ise;

 

“Kim Kur’ân- ı Kerîm’ den bir harf dahi okursa bunun onun için büyük bir iyilik sevabı bulunmaktadır. Her iyiliğin karşılığı ise on adet sevaba tekabül etmektedir.”(Tirmizî, Fazâilü’l- Kuran’Ân 16.)

 

*Tövbe etmekte Mevlid Kandilinde yapılacak en iyi ibadettir. Müslüman bir insanın işlediği tüm günahlar nedeni ile hep Tövbe etmelidir. Mevlid Kandili ise Tövbeler için en hayırlı gecelerdendir.

 


*Kaza veya Nafile namazı kılmakta en hayırlı ibadetlerdendir. Tüm Müslümanlar için farz koşulan namaz, Mevlid kandili için kaza namazlarının kılınması farzdır. Hz. Muhammed SAV “Namaz, gözümüzün nurudur.” Demiştir.

 

Mevlid Kandilinde Konuşulması Hayırlı Olanlar

*Ey talihsiz insanların evi, Ey acizlerin güç bulduğu yüce, Ey dertlerin dinleyicisi, Ey yolda kalanların yol rehberi! Ey çaresiz insanların son çaresi ve Ey her duada bulunana yardım eli uzatan ulu yaratan! İçinde yer aldığımız bu mübarek kandilde bizleri affet Ya Rabbim!

 

*Ey her şeye gücü yetecek olan yüce yaratan. Efendimiz Hz. Muhammed SAV’ ı hayal etmek ile hayatında hiç kimseye nasip olmayan varlığını ve bitmeyen hikayelerini duyarız. Duymaktayız imanın yenilemeyecek olan kuvvetini, Duymaktayız Müslümanlığın nasıl bir kahramanlığa tekabül ettiğini, duymaktayız doğruların paha biçilmez değerlerini, duyarız ismet ve iffet meleklerinin insanlar için yaptıklarını. N’olur bu güzel şeyler ve nicelerini insanların Kalplerine işle Ya Rabbim!

 

Allâhım, acizleri, üzüntüleri, dertleri, kederleri, korkuyu, kabir azâbını, cehennem ateşlerinden korkar sana sığınırız. Bizi kötü insanlardan ve kötülükten koru Rabbim!  

 

Mevlid Kandilinde Edilecek Dualar

-Hatim- i Enbiya yerine getirilmesi için 3 İhlas-i Şerif ve 1 tane Fatiha okunacak.

 

-Ardından ise besmele çekilerek Vesvese Duası okunur.

 

-İki adet bu Ayet- il Celile okunacaktır ve bunun gereksinimde hareket edilecektir;

“Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.”

 

“Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.”

 

Bu işlemlerin ardından ise;

*100 kez Salavat çekilir,

 

*500 kez; Rabbena zâlemina enfüsena ve in lem tâfir lena ve terhâna lenekkûenne minel-hasirin.

 

*100 kez Salavat çekilir,

 

*100 kez Salavat çekilir,

 

*500 kez: “Rabiienni meeenîyed- durru ve enta erhâmür-rahimin.” Denir.

 

*200 kez Salavat çekilir,

 

*500 kez: “La ilahe illâ illa ente sübhâneke inni kuntu mina-zalimin.”

 

*200 kez Salavat çekilir,

 

*500 kere: “La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.” Denir.

 

*100 kez Salavat getirilir.

 

 



Son Güncelleme: 28.10.2020 17:23
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