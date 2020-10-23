Mevlid Kandili fazileti ve önemi nedir? Mevlid Kandilinde yapılacak ibadetler

Mevlid Kandili'nin erdemi nedir? Soru, Mevlid Kandili'nin yaklaşmasıyla Müslümanların sorduğu sorulardan biri oldu. Mevlid Kandili ile ilgili tüm İslam dünyasını ilgilendiren tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Bu yıl 28 Ekim Çarşamba günü Mevlid Kandili, İslam Peygamberi Muhammed bin Abdullah'ın doğum günü ve Hicri Rabbi al-Avwal ayının on ikinci gecesi. Pek çok Müslümanın gayretle Tanrı'ya ibadet ettiği bu gecede, namazda ve ibadette sevabın daha çok olduğu söyleniyor.

Mevlid Kandili Fazileti

Bu gece, Yüce Rabbimiz'in rahmet olarak kutladığı Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın (sav) mevlidi şerifini bir kez daha hatırlayacağız. Kandiller; bu geceler sadece karanlık gecelerimizi aydınlatmakla kalmaz, aynı zamanda ruhsal nimetlerle daralan kalplerimizi aydınlatır ve düşüncelerimizi aydınlatır. Bizlere öze dönüş sağlayan, içtenlikle çağıran ve Yüce Yaratıcımıza yönelen, günahla kirlenmiş kalplerimizi arındıran, geçici ve kalıcı hale getiren, ruhumuzun gözlerini açan ve manevi dünyamızı arındıran kutsal zamanlardır. Ruhun yanlış arzularından kurtulma fırsatı sunar.

Bu, insanı tüm güzellikler, rahmet habercileri yapmaya odaklanan Mevlid Kandili'dir. Bu gece içerisinde Peygamberimizin doğuşunu kutluyor, insanlığını ve şefkatini, nezaketini ve adaletini, sabrını ve azmini, nezaketini ve cömertliğini anlıyor ve kısaca insanlığa hizmet etmesi için onu tanıtıyoruz. Onun asil ahlakıyla hayatlarımızı güzelleştiriyoruz.

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili, İslam dünyasında her yılı dua ve ibadet yoluyla geçirmektedir. Hepimizin bildiği gibi bu mübarek gecede kılınan namazlar ve dualar daha önemlidir. Bu hafta Müslümanlar için bir bayramdır. Peygamberimizin doğumunu kutladığımızda onun insanlığını ve nezaketini, iyiliğini ve adaletini, sabrını ve kararlılığını, nezaketini ve cömertliğini, insanlığa verdiği değeri ve onun Yüce ahlakı ile geçireceğimiz mübarek günlerdir.

2020 KANDİL GÜNLERİ LİSTESİ

Regaip Kandili: 27 Şubat 2020

Miraç Kandili: 21 Mart 2020

Berat Kandili: 7 Nisan 2020

Mevlid Kandili: 28 Ekim 2020

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Nuruyla alemimizi Şereflendiren Peygamber Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanız dileğiyle. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Allah'a kulsun, zulmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatli dostun, kandilin mübarek olsun.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Bu gece nur inmiş kalplere bir gül verilmiş tüm sevenlere işte bu sevenlerin duası semalarda buluşmuş bu gece dualarda buluşalım. Hayırlı Kandiller.

Allah hepimize Efendimiz'in (sas) şefkatiyle dünyaya bakabilmeyi nasip etsin. Taşlanırken dahi merhamet etmişti. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Kalplerimize ferah ver bu kandil gününde Rabbim. Kandiliniz hayırlar getirsin.

Bu güzel Kandil gününün vatanımıza milletimize ve tüm Müslümanlara huzur getirmesini dilerim.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

·Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun…

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.

Kandil gecesinin kıymeti çoktur. Kur'an'dan değerli bir kitap yoktur. İslami şiirler düşmana oktur. Kandil kıymetlidir, gafletten uyanmamız dileğiyle…

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun! -Mübarek günler vardır, beraberce kutlamak için. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun. -"Es -Selamun Aleykum; Nuruyla alemimizi Şereflendiren Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanızı dileriz. ~Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun

Herkese hayırlı kandiller diliyorum. Tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle... "Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür." Hayırlı Kandiller