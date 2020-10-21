Mevlid Kandili adetliyken ne yapılır? Adetli ( hayız,aybaşı,regli ) olan kadınlar Mevlid Kandili'nde ne yapar, nasıl ibadet eder?

Hz. Muhammed s.a.v.’ın dünyaya gelişinin yıl dönümü Mevlid Kandili’nde İslam alemi gece boyunca dualar okuyup namazlar kılarlar. Mevlid Kandili gününde regl olan kadınlar da bazı ibadetleri yapabilirler. Regl kadının Kur’an-ı Kerim okuması ve namaz kılması haramdır. Adetliyken, Kur’an-ı Kerim okunamasa bile dinlenebilmektedir.

Mevlid Kandili’nde adetliyken ne yapılır?

Mevlid Kandili’nde regl olan kadınlar istiğfar, salevat, kelime-i tevhid ve teşbih duaları okuyup geceyi bol bol dua ederek geçirebilirler. Adet gören kabınlar kıbleye dönüp eline teşbih alarak;

1000 istiğfar "Esteğfirullahel-azıım ve etübü ileyk"

1000 salevat= "Allahümme salli Ala Seyyidina Muhammedin ve Ala Ali seyyidina Muhammed",

70 bin Kelime-i tevhıd="la ilahe İllallah Muhammedün Rasülüllah" okuyabilirler.

Salat-ı Münciye büyük salevatlardandır. Salevat, tek başına okunabileceği gibi 1000 defa okunarak Hz. Muhammed s.a.v.’a hediye edilebilir.

Salat-ı Münciye

Sallâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî'ıl-ehvâali ve'l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî'alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî'ıs-seyyi'âat ve terfeunâa bihâa ındeke a'led-derecâat ve tübelliğunâa bihâa aksa'l gaayâat. Min cemî'ıl-hayrâti fi'l-hayâati ve ba'del-memâat. İnneke alâa külli şey'in kadiyr.“