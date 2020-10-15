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Mevlid Kandili 2020 yılı hangi güne denk geliyor? Diyanet Mevlid Kandili önemi ve ibadetleri

İslam dininde Müslümanlar tarafından kutsal sayılan Mevlid Kandilinin önemi nedir? Mevlid kandili ne zaman? Mevlid kandili olduğu günün önemi ve anlamı nedir? Mevlid kandilinin hangi güne denk geldiği ve diğer dini günlerin ne zaman olduğunu vatandaşlar merak etmekte.

15 Ekim 2020 Perşembe 20:05
Mevlid Kandili 2020 yılı hangi güne denk geliyor? Diyanet Mevlid Kandili önemi ve ibadetleri
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Mevlid Kandili Ne Zaman 2020?

2020 dini takvimine göre Mevlid Kandili Çarşamba günü olmaktadır. Mevlid Kandili bu yıl 28 Ekim 2020 Çarşamba günü olacak.

Mevlid Kandili'nin Önemi Nedir?

Mevlid Kandili veya Veladet Kandili, İslam Peygamberi Muhammed bin Abdullah'ın doğum günü ve Hicri Rabiülevvel ayının on ikinci gecesi olmaktadır. Mevlid kandili İslam, Emeviler ve Abbasi sahabelerinde kutlama yapılmaz, ilk olarak Şii Fatımi Devleti'nin göçünden yaklaşık 350 yıl sonra kutlanmıştır.

Mevlid, "doğum zamanı" anlamına gelmektedir. Kuranda bu olay geçmemektedir. İslam'da Muhammed’in doğum günü farklı mezheplerce kutlanmaktadır. Sünniler buna Rebiülevvel'in on birinci gecesini on ikinci geceye bağlayan gece diyorlar (Mevlid, 571 miladi takviminde Hazreti Muhammed’in doğum gününe denk geldiği için kutlanır), Şiiler 17. gün Mevlid Günü, 17’ye devredilen geceye ise Mevlid Gecesi adını verir. Bu iki tarih arasındaki haftayı "Kutlu Doğum Haftası" olarak ilan ettiler.

Kandil Gecesi İslam dininin ilk yıllarında bir gelenek değildi ve 3. yüzyıldan itibaren kutlanmaya başlandı. Türkiye'deki Osmanlı Sultanı II. Selim zamanından bu yana bu bayram, gündüz ve gece minarede kandillerinin yakılması ile kandil ismi verilmiştir. Kadir gecesi dışında kandil gecesinin kuranda yeri yoktur.

  • Mevlid en-Nebi

     (çoğulu el-Mevlid) Peygamberin doğumu (Arapça)

  • Milad en-Nebi

     Peygamberin doğumu (Arapça/urduca)

  • Mevlid-i Şerif 

    Mübarek doğuş (Türkçe)

  • Mevlid-i Şerif 

    Mübarek doğuş (Urduca)

  • Eyd el-Mevliden -Nebevi

     Peygamberin doğum Kutlaması (Arapça)

  • Eiyd-e-Milad-un-Nebi 

    Peygamberin doğum Kutlaması (Urduca)

  • Yevm un-Nebi

     Muhammed'in günü (Arapça)

  • Mevlid er-Resul

     Allahın elçisinin doğum günü (Malay)

2020 Diyanet Dini Günler Takvimi

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1441

26

OCAK-2020

PAZAR

........

1

RECEB​

1441

25

ŞUBAT-2020

SALI

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3

RECEB​

1441

27

ŞUBAT-2020

PERŞEMBE​

REGAİB KANDİLİ​

26

RECEB

1441

21

MART-2020

CUMARTESİ

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1441

25

MART-2020

ÇARŞAMBA

...........

14

ŞABAN

1441

07

NİSAN-2020

SALI

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1441

24

NİSAN-2020

CUMA

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1441

19

MAYIS-2020

SALI

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1441

23

MAYIS-2020

CUMARTESİ

AREFE

1

ŞEVVAL

1441

24


MAYIS-2020

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1441

25

MAYIS-2020

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1441

26

MAYIS-2020

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1441

22

HAZİRAN-2020

PAZARTESİ

........

1

ZİLHİCCE

1441

22

TEMMUZ-2020

ÇARŞAMBA

........

9

ZİLHİCCE

1441

30

TEMMUZ-2020

PERŞEMBE

AREFE

10

ZİLHİCCE

1441

31

TEMMUZ-2020

CUMA

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1441

01

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1441

02

AĞUSTOS-2020

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1441

03

AĞUSTOS-2020

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1442

20

AĞUSTOS-2020

PERŞEMBE

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1442

29

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

AŞURE GÜNÜ
             
             

 

 



Son Güncelleme: 15.10.2020 20:05
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Anahtar Kelimeler:
MevlidKandilİslamMüslüman
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