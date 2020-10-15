Mevlid Kandili 2020 yılı hangi güne denk geliyor? Diyanet Mevlid Kandili önemi ve ibadetleri

Mevlid Kandili Ne Zaman 2020?

2020 dini takvimine göre Mevlid Kandili Çarşamba günü olmaktadır. Mevlid Kandili bu yıl 28 Ekim 2020 Çarşamba günü olacak.

Mevlid Kandili'nin Önemi Nedir?

Mevlid Kandili veya Veladet Kandili, İslam Peygamberi Muhammed bin Abdullah'ın doğum günü ve Hicri Rabiülevvel ayının on ikinci gecesi olmaktadır. Mevlid kandili İslam, Emeviler ve Abbasi sahabelerinde kutlama yapılmaz, ilk olarak Şii Fatımi Devleti'nin göçünden yaklaşık 350 yıl sonra kutlanmıştır.

Mevlid, "doğum zamanı" anlamına gelmektedir. Kuranda bu olay geçmemektedir. İslam'da Muhammed’in doğum günü farklı mezheplerce kutlanmaktadır. Sünniler buna Rebiülevvel'in on birinci gecesini on ikinci geceye bağlayan gece diyorlar (Mevlid, 571 miladi takviminde Hazreti Muhammed’in doğum gününe denk geldiği için kutlanır), Şiiler 17. gün Mevlid Günü, 17’ye devredilen geceye ise Mevlid Gecesi adını verir. Bu iki tarih arasındaki haftayı "Kutlu Doğum Haftası" olarak ilan ettiler.

Kandil Gecesi İslam dininin ilk yıllarında bir gelenek değildi ve 3. yüzyıldan itibaren kutlanmaya başlandı. Türkiye'deki Osmanlı Sultanı II. Selim zamanından bu yana bu bayram, gündüz ve gece minarede kandillerinin yakılması ile kandil ismi verilmiştir. Kadir gecesi dışında kandil gecesinin kuranda yeri yoktur.

Mevlid en-Nebi (çoğulu el-Mevlid) Peygamberin doğumu (Arapça)

(çoğulu el-Mevlid) Peygamberin doğumu (Arapça) Milad en-Nebi Peygamberin doğumu (Arapça/urduca)

Peygamberin doğumu (Arapça/urduca) Mevlid-i Şerif Mübarek doğuş (Türkçe)

Mübarek doğuş (Türkçe) Mevlid-i Şerif Mübarek doğuş (Urduca)

Mübarek doğuş (Urduca) Eyd el-Mevliden -Nebevi Peygamberin doğum Kutlaması (Arapça)

Peygamberin doğum Kutlaması (Arapça) Eiyd-e-Milad-un-Nebi Peygamberin doğum Kutlaması (Urduca)

Peygamberin doğum Kutlaması (Urduca) Yevm un-Nebi Muhammed'in günü (Arapça)

Muhammed'in günü (Arapça) Mevlid er-Resul Allahın elçisinin doğum günü (Malay)

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