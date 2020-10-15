Mevlid Kandili 2020 yılı hangi güne denk geliyor? Diyanet Mevlid Kandili önemi ve ibadetleri

Mevlid Kandili Ne Zaman 2020?
2020 dini takvimine göre Mevlid Kandili Çarşamba günü olmaktadır. Mevlid Kandili bu yıl 28 Ekim 2020 Çarşamba günü olacak.
Mevlid Kandili'nin Önemi Nedir?
Mevlid Kandili veya Veladet Kandili, İslam Peygamberi Muhammed bin Abdullah'ın doğum günü ve Hicri Rabiülevvel ayının on ikinci gecesi olmaktadır. Mevlid kandili İslam, Emeviler ve Abbasi sahabelerinde kutlama yapılmaz, ilk olarak Şii Fatımi Devleti'nin göçünden yaklaşık 350 yıl sonra kutlanmıştır.
Mevlid, "doğum zamanı" anlamına gelmektedir. Kuranda bu olay geçmemektedir. İslam'da Muhammed’in doğum günü farklı mezheplerce kutlanmaktadır. Sünniler buna Rebiülevvel'in on birinci gecesini on ikinci geceye bağlayan gece diyorlar (Mevlid, 571 miladi takviminde Hazreti Muhammed’in doğum gününe denk geldiği için kutlanır), Şiiler 17. gün Mevlid Günü, 17’ye devredilen geceye ise Mevlid Gecesi adını verir. Bu iki tarih arasındaki haftayı "Kutlu Doğum Haftası" olarak ilan ettiler.
Kandil Gecesi İslam dininin ilk yıllarında bir gelenek değildi ve 3. yüzyıldan itibaren kutlanmaya başlandı. Türkiye'deki Osmanlı Sultanı II. Selim zamanından bu yana bu bayram, gündüz ve gece minarede kandillerinin yakılması ile kandil ismi verilmiştir. Kadir gecesi dışında kandil gecesinin kuranda yeri yoktur.
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Mevlid en-Nebi(çoğulu el-Mevlid) Peygamberin doğumu (Arapça)
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Milad en-NebiPeygamberin doğumu (Arapça/urduca)
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Mevlid-i ŞerifMübarek doğuş (Türkçe)
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Mevlid-i ŞerifMübarek doğuş (Urduca)
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Eyd el-Mevliden -NebeviPeygamberin doğum Kutlaması (Arapça)
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Eiyd-e-Milad-un-NebiPeygamberin doğum Kutlaması (Urduca)
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Yevm un-NebiMuhammed'in günü (Arapça)
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Mevlid er-ResulAllahın elçisinin doğum günü (Malay)
2020 Diyanet Dini Günler Takvimi
|
HİCRİ TARİHLER
|
MİLADİ TARİHLER
|
GÜN
|
AY
|
YIL
|
GÜN
|
AY-YIL
|
HAF.GÜN
|
DİNİ GÜNLER
|
1
|
C.AHİR
|
1441
|
26
|
OCAK-2020
|
PAZAR
|
........
|
1
|
RECEB
|
1441
|
25
|
ŞUBAT-2020
|
SALI
|
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
|
3
|
RECEB
|
1441
|
27
|
ŞUBAT-2020
|
PERŞEMBE
|
REGAİB KANDİLİ
|
26
|
RECEB
|
1441
|
21
|
MART-2020
|
CUMARTESİ
|
MİRAC KANDİLİ
|
1
|
ŞABAN
|
1441
|
25
|
MART-2020
|
ÇARŞAMBA
|
...........
|
14
|
ŞABAN
|
1441
|
07
|
NİSAN-2020
|
SALI
|
BERAT KANDİLİ
|
1
|
RAMAZAN
|
1441
|
24
|
NİSAN-2020
|
CUMA
|
RAMAZAN BAŞLANGICI
|
26
|
RAMAZAN
|
1441
|
19
|
MAYIS-2020
|
SALI
|
KADİR GECESİ
|
30
|
RAMAZAN
|
1441
|
23
|
MAYIS-2020
|
CUMARTESİ
|
AREFE
|
1
|
ŞEVVAL
|
1441
|
24
|
PAZAR
|
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
|
2
|
ŞEVVAL
|
1441
|
25
|
MAYIS-2020
|
PAZARTESİ
|
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
|
3
|
ŞEVVAL
|
1441
|
26
|
MAYIS-2020
|
SALI
|
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
|
1
|
ZİLKADE
|
1441
|
22
|
HAZİRAN-2020
|
PAZARTESİ
|
........
|
1
|
ZİLHİCCE
|
1441
|
22
|
TEMMUZ-2020
|
ÇARŞAMBA
|
........
|
9
|
ZİLHİCCE
|
1441
|
30
|
TEMMUZ-2020
|
PERŞEMBE
|
AREFE
|
10
|
ZİLHİCCE
|
1441
|
31
|
TEMMUZ-2020
|
CUMA
|
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
|
11
|
ZİLHİCCE
|
1441
|
01
|
AĞUSTOS-2020
|
CUMARTESİ
|
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
|
12
|
ZİLHİCCE
|
1441
|
02
|
AĞUSTOS-2020
|
PAZAR
|
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
|
13
|
ZİLHİCCE
|
1441
|
03
|
AĞUSTOS-2020
|
PAZARTESİ
|
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
|
1
|
MUHARREM
|
1442
|
20
|
AĞUSTOS-2020
|
PERŞEMBE
|
HİCRİ YILBAŞI
|
10
|
MUHARREM
|
1442
|
29
|
AĞUSTOS-2020
|
CUMARTESİ
|
AŞURE GÜNÜ