Mevlid-i Nebi ne demektir, nedir? 2020 Mevlid-i Nebi haftası ne zamandır? Kutlu Doğum haftası yeni adı

Mevlid-i Nebi Haftası için düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ da katıldı. Vatandaşlar ise Mevlid-i Nebi haftasının tarihini sorgulamakta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salona katıldıktan sonra başlayan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış’ ında Ku’ran-ı Kerim okundu ve ardından ilahiler söylendi.

MEVLİD-İ NEBİ’ NİN ANLAMI NE

Hz.Muhammed’ i anmak ve anlamak adı ile gelişen; Hz. Peygamber’ in insanlık için verdiği değerler ve önekliğini anlamak, ülkenin her bir yanına anlatmak ve tanıtmak ve günümüzde yaşanmakta olan sorunları ilahi referanslar ile birlikte çözmeyi ve Hz.Peygamber’ e duyulan sevgi pekiştirmek amaçlı bir haftadır.

MEVLİD-İ NEBİ 2020 TARİHİ

26 Ekim Pazartesi günü başlayacak olan Mevlid-i Nebi’ nin ardından 2020 senesinde 28 Ekim Çarşamba gününde Mevlid kandili olacak ve bu 2020 senesinin son kandili olacak.