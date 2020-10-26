Mevlid-i Nebi ne demektir, nedir? 2020 Mevlid-i Nebi haftası ne zamandır? Kutlu Doğum haftası yeni adı

Mevlid-i Nebi Haftası için düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ da katıldı. Vatandaşlar ise Mevlid-i Nebi haftasının tarihini sorgulamakta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salona katıldıktan sonra başlayan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış’ ında Ku’ran-ı Kerim okundu ve ardından ilahiler söylendi.
MEVLİD-İ NEBİ’ NİN ANLAMI NE
MEVLİD-İ NEBİ 2020 TARİHİ
26 Ekim Pazartesi günü başlayacak olan Mevlid-i Nebi’ nin ardından 2020 senesinde 28 Ekim Çarşamba gününde Mevlid kandili olacak ve bu 2020 senesinin son kandili olacak.
Son Güncelleme: 26.10.2020 21:47