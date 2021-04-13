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Metrobüste yaşanan cinsel tacize yolculardan sert tepki!

Avcılar Söğütlüçeşme arasında sefer yapan metrobüste meydana gelen cinsel taciz iddiasına karşılık gergin dolu anlar yaşandı. Genç kadının tacize uğradığını söylemesi üzerinde yolcular isimi öğrenilemeyen şahsı tekme tokat döverek sert tepki gösterdi.

13 Nisan 2021 Salı 13:54
Metrobüste yaşanan cinsel tacize yolculardan sert tepki!
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İstanbul Avcılar ve Söğütlüçeşme arasında sefer yapan bir metrobüsün arka kısmında yolculuk eden bir genç kadın, bir kişinin tacizine uğradığını iddia etti.

Dün akşam saat 21.45 sularında meydana gelen olayda iddialara göre, metrobüsün en arka seyahat eden genç bir kadın karşı koltukta oturan bir şahsın tacizine maruz kaldı ve ismi öğrenilemeyen şahsa Mecidiyeköy mevki'ine geldikleri sırada ne yapmaya çalıştığını sordu. Sapkın hareketler gösterdiği iddia edilen şahıs ile tartışmaya başlayan genç kadının yardımına ise otobüsteki diğer yolcular yetişti.

Yolcular olaya müdahale etmelerinin hemen ardından genç kadını şüphelinin yanında uzaklaştırırken şüphelinin kadına cinsel organını gösterdiği öğrenildi. Bu durum metrobüste bulunan yolcuların sinirlerin gerilmesine neden olurken o sırada bir yolcunun sinirlerine hakim olamayarak, şüpheliyi dövdüğü belirtildi. Tekme tokat dövülen şahsın daha sonra polise teslim etmek için gözetim altından tutulduğu öğrenilirken metrobüsteyken polisi arayan vatandaşlar, Zincirlikuyu Metrobüs Durağına bir ekibin gelmesini istediler.

Durağa yaklaşan otobüsten inen yolcular şahsı polise teslim ederlerken genç kadınında şikayetçi olması üzerine ekipler şahsı gözaltına aldılar ve polis merkezine götürdüler. Talihsiz kadın ise olay yerine gelen bir tanıdığı ile birlikte oradan ayrılırken gözaltına alınan şahsın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.




Son Güncelleme: 13.04.2021 13:54
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Anahtar Kelimeler:
AvcılarSöğütlüçeşmeMetrobüsCinsel TacizDayak
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