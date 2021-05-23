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Metrobüste saygısızlık kavgası! Kavga sırasında birbirlerine tükürdüler

Beylükdüzü metrobüsünde bir kadın bacak bacak üstüne atan bir kişiye saygısızlık yaptığını öne sürerek uyarıda bulundu. Uyarı sonrası çıkan tartışmada kadın, karşısındaki kişini yüzüne tükürünce karşılığını yüzüne tükürülerek aldı.

23 Mayıs 2021 Pazar 15:15
Metrobüste saygısızlık kavgası! Kavga sırasında birbirlerine tükürdüler
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Dün akşam saatlerinde Mecidiyeköy ile Beylikdüzü arasında sefer yapan bir metrobüste ilginç bir olay yaşandı. Kadın ve erkek yolcu arasında başlayan 'bacak bacak üzerine attın' kavgası cep telefonları kameralarına kaydedilirken kavga sırasında tarafların birbirlerinin yüzlerine tükürdüğü görüldü.

Olay Beylikdüzü'ne doğru seyir halinde olan bir metrobüste meydana geldi. Yolcu olarak binen bir kadın karşısında bacak bacak üzerine atarak oturan erkek yolcuya saygısızlık yaptığını ileri sürerek kendisinin bayan olduğunu ve bacağını indirerek düzgün oturmasını söyledi.

Karşı taraf yapılan uyarıya itiraz edince taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine metrobüs içinde tansiyonlar yükselirken olaya diğer yolcular da müdahale etti. Karşısındaki kadın tarafından uyarılan erkek yolcu yerinden kalkıp tartıştıüı kadının üzerine yürürken o sırada kadın yolcu kendisine yaklaşan kişinin yüzüne tükürdü. Neye uğradığını şaşıran adam maskesini indirerek olaya karşılık verdi ve o da kadının yüzüne tükürdü. Karşılıklı birbirlerine defalarca tüküren yolcuları diğer yolcular ayırırken olay cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Son Güncelleme: 23.05.2021 15:15
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Anahtar Kelimeler:
BeylikdüzüMetrobüzSaygısızlık KavgasıTükürme
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