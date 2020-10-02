Metro inşaatında ki iş kazası sonucu hayatını kaybetti

Feci olay bugün İstanbul'da bir metro istasyonunda meydana geldi.

İnşaatın devam ettiği Gayrettepe metro inşaat alanında öğlen saatlerinde şantiye alanında yüklenici iş makinesi arızalandı. Alanda görevli işçi Mustafa Vurucu, başka bir iş makinesi ile bağlanıp havaya kaldırılan iş makinesinin altına girerek arızayı onarmaya başladı.

Bir süre sonra başka bir iş makinasına bağlı halatların yerinden çıkmasıyla havada asılı duran arızalı makina Vurucu'nun üzeride düştü.

Mustafa Vurucu ile birlikte alanda çalışan diğer iki işçi kıl payı makinanın altında kalmaktan kurtulurken, Mustafa Vurucu düşen iş makinasının altında kaldı. Ağır yaralanan talihsiz işçi alanda bulunan diğer işçiler tarafından makinenin altından çıkarıldı.

Yerin altında meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan Vurucu, sedye ile yukarı taşındı ve olay yerine gelen ambulans ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanedeki doktorların tüm çabalarına rağmen Vurucu hayatını kaybetti.