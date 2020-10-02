İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in bebek heyecanı! Öykü Karayel 1,5 aylık hamile
Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in...
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda...
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...

Metro inşaatında ki iş kazası sonucu hayatını kaybetti

Bir işçinin feci şekilde can verdiği iş kazası bugün İstanbul Gayrettepe'deki metro inşaatında meydana geldi.

02 Ekim 2020 Cuma 23:54
Metro inşaatında ki iş kazası sonucu hayatını kaybetti
Takip Et:

Feci olay bugün İstanbul'da bir metro istasyonunda meydana geldi.

İnşaatın devam ettiği Gayrettepe metro inşaat alanında öğlen saatlerinde şantiye alanında yüklenici iş makinesi arızalandı. Alanda görevli işçi Mustafa Vurucu, başka bir iş makinesi ile bağlanıp havaya kaldırılan iş makinesinin altına girerek arızayı onarmaya başladı.


Bir süre sonra başka bir iş makinasına bağlı halatların yerinden çıkmasıyla havada asılı duran arızalı makina Vurucu'nun üzeride düştü.

Mustafa Vurucu ile birlikte alanda çalışan diğer iki işçi kıl payı makinanın altında kalmaktan kurtulurken, Mustafa Vurucu düşen iş makinasının altında kaldı. Ağır yaralanan talihsiz işçi alanda bulunan diğer işçiler tarafından makinenin altından çıkarıldı.

Yerin altında meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan Vurucu, sedye ile yukarı taşındı ve olay yerine gelen ambulans ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanedeki doktorların tüm çabalarına rağmen Vurucu hayatını kaybetti.



Son Güncelleme: 02.10.2020 23:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İş KazasıMetro Iş KazasıIstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amazon çalışanlarından 20 bine yakın kişi korona virüse yakalandı
Amazon çalışanlarından 20 bine yakın kişi korona virüse yakalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından başsağlığı dilenen Murat Doğan kimdir? Murat Doğan neden vefat etti?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından başsağlığı dilenen Murat Doğan kimdir? Murat Doğan neden vefat etti?
Otomobil firmaları fiyatlarını güncelledi! Ekim ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu
Otomobil firmaları fiyatlarını güncelledi! Ekim ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu
n11'den anlamlı kampanya! 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü adına mama dağıtacak
n11'den anlamlı kampanya! 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü adına mama dağıtacak
BİM aktüel kataloğu yayımlandı! 2 Ekim 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM aktüel kataloğu yayımlandı! 2 Ekim 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu
Antalya'da turistleri taşıyan midibüsle otomobil çarpıştı! Bilanço 1 ölü 2 yaralı
Antalya'da turistleri taşıyan midibüsle otomobil çarpıştı! Bilanço 1 ölü 2 yaralı

Popüler Haberler

Aile hekimliği nerede değiştirilir? Aile hekimliği değiştirme işlemleri
Masterchef Kayhan Özekin kaç yaşında ve nereli?
Vergi levhası nedir? 2020 Vergi Levhası almak için gerekli belgeler ve işlemler
Konut alımı için devletin verdiği geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? 2020 Devlet destekli geri ödemesiz hibe ile evalımı başvurusu nasıl yapılır?
2020 Bayram ikramiyesine zam var mı? 2020 Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?
Telefon ile Özel Güvenlik Kimlik kartı sorgulama işlemleri
Türk Telekom 650 personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2020 Türk Telekom personel alım kadroları
Kayserispor forvet hattına yapmış olduğu yeni transferi Denis Alibec kimdir? Daha önce hangi takımlarda oynadı? Kaç golü bulunuyor?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın hayatı ve özgeçmişi
2020 yılında gerçekleşen AÖO sınavının cevapları açıklandı mı?
Turkcell Ramazan 1 GB hediye internet kampanyası başvuru
Güzelliğin Portresi Güzelliğin Portesi ne zaman vizyona girecek? Güzelliğin Portresi oyuncu kadrosu ve konusu
KOSGEB desteği verilen sektörler hangileridir? Devlet destekli girişimci hibe ve kredileri
Yeşil pasaport nedir, hangi ülkelerde geçerlidir? Yeşil pasaport nasıl yenilenir?
Menajerimi Ara Leyla karakterini kim canlandırıyor? Pınar Ünsal biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2020 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
Kırmızı Oda dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Sağlık Bakanı Koca 2 Ekim 2020 Cuma corona virüsü verilerini paylaştı! 2 Ekim 2020 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
İş Güvenliği ücreti devlet desteklerinde gereken evraklar nelerdir? 2020 İSG devlet desteği şartları
Günlük burç yorumları 3 Ekim 2020 Cumartesi 12 burcu neler bekliyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.