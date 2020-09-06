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Metoroloji tahmini ile sıcaklık değerleri rekor kıracak şehirler

Meteoroloji tahmini ile sıcaklık değerleri rekor kıracak şehirler, hangi şehirlerde ne kadar hava sıcaklığı derecesi ölçüleceği, sıcaklığın ne kadar devam edeceği, hangi bölgede hangi hava durumunun olacağı okuyucular tarafından merak ediliyor.

06 Eylül 2020 Pazar 16:24
Metoroloji tahmini ile sıcaklık değerleri rekor kıracak şehirler
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Ülkenin bir çok yerinde sıcaklık rekor seviyesine gelmiş durumda. Özellikle Ankara’ da 39 derecelere kadar dayanan sıcaklık vatandaşları serin göllere akın ettirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ nün yaptığı açıklamada ise çoğu bölgede böyle bir sıcaklık oranı görüleceği yönünde. Türkiye’ de hava sıcaklıkları mevsimde görülmesi gereken normal sıcaklıkların üstüne çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünde çalışan Tekin(Hava tahmini uzmanı) 80 yıldır yapılan ölçümlerde Eylül için en yüksek sıcaklığın bu yılda ulaştığını söyledi. 2 Eylül’ de Türkiye’ nin 10 ilinde sıcaklığın rekor kırdığını da açıkladı. Tekin konuşmasında iki önek verdi, birinci öneğinde Eskişehir’ de 2017 Eylül ayında 36, 4 derece olarak ölçülmüş olan havanın dün 36, 7 derecede ölçüldüğü ve ölçülen Eylül ayındaki en yüksek sıcaklık olduğunu söyledi, ikinci öneğinde ise Kayseri’ de 2003 Eylül zamanında 36 derece olarak ölçülmüş havanın 36, 9 derecesine geldiğini söyledi. Konuşmasının devamında ise, Bu iki il ile birlikte çoğu ilinde sıcaklıkta ölçülen en yüksek değerlerde olduğunu söyledi bu iller ise: Amasya, Kırşehir, Kastamonu, Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat ve Çankırı olmaktadır. 18 ilde de dikkat edilmesini önerdi. Perşembe ve Cuma günleri ülkede büyük bir kısmın sıcaklıkta daha önceden ölçülmüş değerlerin üzerine çıkılacak bu iller ise: Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray, Amasya, Bolu, Çankırı, Çorum, Karaman, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Mersin, Nevşehir, Niğde olması bekleniyor. Başkentte ise geçtiğimiz zamanlarda eylül ayının en yüksek sıcaklığı 37 derecedeydi, bugün ise tahminler 38 veya 39 olacağını gösteriyor. Hafta sonu ise hava sıcaklıkları biraz rahatlayacak. Cumartesi günü öncesinde Türkiye’ nin kuzey bölgelerinde sıcaklığın mevsimde normalde olası gerekenden 3 ve 6 derece arasında, iç bölgelerde ise normalde olması gereken hava sıcaklığının 8 ve 12 derece arasında artışa geçeceği tahmin edilmekte. Hafta sonunun ilk günü ise kuzey taraflarından gelecek olan yağış sisteminin altına girecek yani mevsim sıcaklıkları normalde ölçülmesi gereken sıcaklıklara düşeceği düşünülüyor, güney bölgesinde ise zaman zaman mevsim sıcaklıklarının 3 ila 5 derece üstünde olacağı tahmin edilmekte. Ankara Valisi Vasıp Şahin ise uyarıda bulundu, halkında “dikkatli olalım” dedi. Vasip Şahin’ in sosyal medya platformu Twitter yolu ile takipçilerine yaptığı paylaşım şu şekildeydi:

“Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, Ankara’ da 5 Eylül Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 12 derece yükselmesi bekleniyor. Güneş ışınlarının dik geldiği 11. 00 ila 16. 00 saatleri arasında sıcak çarpasına karşı lütfen dikkatli olalım” şeklindeydi. Marmara bölgesinde ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı uyardı Cuma öğle saatlerinde parçalı ve az bulutlu olacağını, öğleden sonra ise; Bursa, İstanbul, Kırklareli, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevresinde ve Edine’ nin kuzeyinde Tekirdağ’ ın ise kuzey ve doğu taraflarında gök gürültülü ve sağanak bir şekilde yağış olacağı tahmin ediliyor.


 

 

 



Son Güncelleme: 06.09.2020 16:24
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