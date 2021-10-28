Metocu/ numaratör ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?

Metocu/ numaratör ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, Metocu/ numaratör iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik. Buradan hareketle yapacağınız kariyer planlamalarınızı artık daha bilinçli yapabilir ve detaylı bilgileri edindikten sonra geleceğinizdeki meslek hakkında daha ayrıntılı bir karar verebilirsiniz.

Metocu/ numaratör tanımı nasıl yapılır?

Dikimi yapılmak üzere hazırlanan kumaş parçalarının meto makinesi ile numaralandırma işlemini yapan kişidir.

Metocu/ numaratör 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Metocu/ numaratör olarak çalış an bir kişinin aylık ortalama maaşı 4.500 TL olarak ifade edilebilir Metocu/ numaratör olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise 2.826 TL olmakla birlikte aldıkları maximum maaş ise 5.750 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Metocu/ numaratör olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına baktıktan sonra buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

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Metocu/ numaratör olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Metocu/ numaratör olarak çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi okur yazar olmuş olmaktır. Gereken eğitim düzeyini tamamlayan herkes bu işte çalışabilir. Okur yazar mezun olmak bu işte çalışmak için yeterli düzeyde bir eğitim seviyesi olarak belirtilmiştir.

Metocu/ numaratör ne iş yapmaktadır?

Metocu/ numaratör olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler bu yükümlülükler ile birlikte yerine getirmekle görevli oldukları bazı haller vardır. Bu haller ise sizler için aşağıda maddelenmiş bir şekilde olmak üzere belirtilmiştir. Bu görevler ise şöyledir;

a) Kesimden gelen kumaşları beden numaralarına göre ayırmak,

b) Kumaşları orijinal numune ile karşılaştırmak , eksiği olup olmadığını kontrol etmek, hatalı ürünleri ayırmak, eksik parçaları varsa tamamlattırmak,

c) Kesimden gelen ürünleri, meto takip formu ile karşılaştırarak kontrol etmek,

d) Meto makinesinde gerekli ayarları yapmak,

e) Meto numarasını ürünün tüm parçalarına aynı numara gelecek biçimde basmak,

f) Meto sonuçları ile kesimhaneden gelen raporları karşılaştırmak,

g) Barkodlama işlemi biten ürünlerin dikim atölyesine naklini sağlamak,

h) Meto makinesinin bakım ve basit onarımlarını yapmak,

i) Çalışma alanının temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Metocu/ numaratör meslek ana grubu nedir?

Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar dahil olarak çalışmaktadırlar.

Metocu/ numaratör meslek alt ana grubu nedir?

Diğer sanatkarlar ve igili işlerde çalışanlar meslek mensuplarıdır.

Metocu/ numaratör meslek grubu nedir?

Ürün sınıflandırıcı ve test edicileri (gıda ve içecekler hariç) dahil olarak çalışırlar.

Metocu/ numaratör meslek birim grubu nedir?

Metocu/ numaratör meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için Metocu/ numaratör meslek kodunu bulduk, ilgili kod 7543.31 olarak sözlükte geçmektedir.

Sizler ile bu haberimizde Metocu/ numaratör olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir, Metocu/ numaratör olarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık.