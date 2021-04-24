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Metina nerededir? Metina neden önemli? Metina önemi ve özelliği ne?

Operasyon başlatılan bölgeler merak edilmeye devam ediliyor. Pek çok vatandaş, Metina nerededir? Metina neden önemli? Metina önemi ve özelliği ne? soruları araştırılıyor.

24 Nisan 2021 Cumartesi 19:17
Metina nerededir? Metina neden önemli? Metina önemi ve özelliği ne?
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Türkiye sınır dışı operasyonlarına devam ederken bölgede ki PKK güçleri ve inlerinin bir bir patlatıldığı açıklamaları devam ediyor. Sınır dışı operasyonlarının ara verildiği süreçte istihbarat güçlerinin PKK’yı sürekli takip ettiği ve nerelerde toplandıklarını belirlerken bilgilerin tam olarak alınması sonrasında operasyonlar tekrar başladı.

Özellikle bölgede Avaşin ve Metina bölgelerinde temizlik yapılacağı açıklanırken PKK faaliyetlerinin engellendiği belirtiliyor.

10 Şubat tarihinde Gara’da meydana gelen talihsiz olay sonrasında açıklamalar yapılırken geçen 2,5 aylık süreçte hazırlık ve bilgi toplandığı belirtildi. Başlatılan operasyonların ağırlıklı olarak hava harekatı şeklinde yapılırken belirli bölgelerde direkt olarak askeri güçle girişler yapılacak denildi.

Harekat ile kime mesaj veriliyor?

ABD’nin Suriye’de bulunan PKK ve PYD’nin en büyük destekçisi olduğu bilinirken Türkiye’nin sınır dışında PKK ve PYD’ye yaptığı her harekat aslında ABD’ye bir mesaj niteliğinde yer alıyor. Son zamanlarda PKK’nın dağılmaya başladığı belirtilirken geçmiş dönemlerde 500 – 1000 kişilik PKK sürüleri ile savaşılmak yerine 10 – 12 kişilik küçük gruplar etkisiz hale getiriliyor.

Metina’da bulunan grupların da küçük gruplar olduğu açıklanırken Türkiye sınırına yakın bölgelerde teröristler etkisiz hale getirilmeye devam ediyor.

Operasyon zamanlaması

Operasyonun tam zamanında başlatıldığı açıklanırken bu sayede ABD ve Avrupa’ya bir mesaj veriliyor. Hakkari Çukurca bölgesinde bulunan tugay komutanlıklarının hazırda bekletildiği ve gerekli durumlarda bölgelere gidecekleri belirtilenler arasında yerini aldı.

Operasyonun bağımsız düzenlenmesi ise Gara’da düzenlenen operasyonlar sonrasında dağılan PKK sürüleri tekrar toparlanmaya çalışırken hata yapıyor ve etkisiz hale getiriliyor. Bölgede ciddi bir PKK tesviyesi olurken Metina bölgesinde özellikle kış aylarında PKK’lı hainlerin yerleşim yerlerine gelerek kaldıkları biliniyor. Bu nedenle Metina’da düzenlenen operasyonlar bölgeyi korumak için yapılıyor.

İran hakkında

Bölgenin İran topraklarında olmaması önemli bir etken olurken Türkiye’nin İran ile ortak çalışıp çalışmadığı bilinmiyor. ABD’ye yönelik yapılan saldırıların İranlı milisler tarafından yapıldığı belirtilirken Türkiye, İran ve ABD arasında ki savaşı da engeller nitelikte.

Sihalar hakkında

Sihaların hem sınır içinde hem sınır dışında yaptıkları ortada olurken Sihalar ile alınan istihbaratlar sonrasında sihalar saldırıya geçiyor. Uzaktan kontrol sayesinde askerlerin korunması sağlanırken Kandil, Gara, Sincan hatlarında Türkiye’nin gücü sihalarla 2’ye katlanıyor.

Türkiye’ye tepki olur mu?

Gara operasyonu yapılırken Avrupa ve ABD’den herhangi bir tepki gelmezken yapılan yeni operasyona da herhangi bir tepki gelmesi beklenmiyor. Türkiye tüm dünyaya sınırlarında ki PKK ve PYD güçlerinin temizleneceği çağrısı yaptığı için tepki gelmesi durumunda bile operasyonların devam ettirileceği belirtildi.

Terör ve güvenlik uzmanları konu ile ilgili ne diyor?

Pençe harekatları sonrasında bölgenin kontrolü sağlanmaya devam ederken bölgelerin genişlikleri arttırılarak Türk güçlerinin daha geniş alanlarda etkin operasyon düzenlediği anlaşıldı. PKK ve PYD güçleri günden güne geri çekilirken operasyonlar ile alınan bölgelere Türkiye’de bulunan Suriyelilerin getirileceği ve yerleştirileceği açıklandı. Metina bölgesinde yapılan 3 operasyon ile Türk güçlerinin etkinliği ve genişliği daha da büyüyecek deniliyor.

Operasyonların asıl amacının sınırı temizlemek olduğu ön planda olurken Türkiye, Suriye çevresinde ve sınırlarına yakın girebildiği her bölgeye girerek terör örgütlerine darbe vurmaya devam edilecek söylemleri de pek çok uzman tarafından söyleniyor.

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 19:17
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