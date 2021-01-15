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Meteoroloji'nin uyardığı İstanbul'da yoğun kar yağışı başladı!

Geçtiğimiz gün Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan kar yağışı 2 gündür il genelinde etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da kar yağışı başlaması ardından ortaya uzun süredir görülmeyen görüntüler çıktı...

15 Ocak 2021 Cuma 12:08
Meteoroloji'nin uyardığı İstanbul'da yoğun kar yağışı başladı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan kar yağışı sonrasında dün, il genelinde kar yağışı başladı. Bugünün ilk saatleri itibariyle ise İstanbul’un yüksek bölgelerinde yeniden kar yağışı olduğu gözlemlendi.

 

Kar yağışı başladı

İstanbul’da Avrupa Yakası’nda Sarıyer ve Anavutköy’de yoğun bir kar yağışı meydana geldiği görüldü. Diğer yandan Anadolu Yakasında ise öncelikle Çamlıca Tepesi olacak şekilde diğer yüksek kesimlerde de kar yağışı meydana geldi. Sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte İstanbul’un pek çok bölgesinde yoğun bir beyazlık hakim oldu.

İşte kar yağışı ardından İstanbul’un çeşitli bölgelerinden çekilmiş fotoğraflar…  



Son Güncelleme: 15.01.2021 12:08
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulMeteoroloji Genel MüdürlüğüKarYağış
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