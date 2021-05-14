Meteorolojiden Uyarı Geldi

Gelen haberler doğrultusunda 16 Mayıs itibari ile ülke genelinde yağışların başlayacağı duyuruldu. Pazartesi tam kapanmanın bitmesi ile yağışların etkisini arttıracağı da belirlendi. Tam kapanma sürecinde havaların güzelleşmesi ile vatandaşlar dışarı çıkmak için gün saydı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni haftanın hava durum yayınlandı. Tam kapanmanın bittiği gün olan 17 Mayıs da ülkede yağışın artması ile haftanın ortasında etkisini kaybederek sıcaklıkların artacağı bildirildi. Hafta sonunda havaların bazı şehirlerde 30 derece üştüğü görülmekte. Bu sıcaklıkların etkisini arttırarak devam edeceği de duyuruldu.

Sağanak yağış için uyarı geldi

Yayınlanan hava durumu ile vatandaşlarda meraklar arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre: Doğu Anadolu’nun doğusu ile zamanla Marmara’nın Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Iğdır’ın güneyi, Ağrı’nın ve Van’ın doğusu, Kırklareli’nin kuzey kesimleri ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bunların yanı sıra diğer bölgelerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz’de, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus durumu bekleniyor.