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Meteorolojiden uyarı! 17 ilde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illerde sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada önümüzdeki 3 gün içinde havanın mevsim normallerinin altında seyredeceği ve sağanak yağış ihtimalinin olduğunu duyurdu.

25 Eylül 2020 Cuma 11:58
Meteorolojiden uyarı! 17 ilde sağanak yağış bekleniyor
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Açıklamada kuzey, batı ve iç kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın hakim olacağına yer verilirken, Doğu Karadeniz’de ve Doğu Anadolu’nun kuzey ile doğu taraflarında gök gürültülü sağanak yağışın olacağı belirtildi.

17 ile sağanak yağış uyarısı


Meteorolojinin sağanak yağış uyarısında bulunduğu iller şu şekilde;

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Iğdır, Kars, Ardahan, Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu illerinde sağanak yağış bekleniyor.

Yağışlar sıcaklığı etkilemeyecek

Sağanak yağış uyarısının yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışın olduğu bölgelerde sıcaklığın düşmeyeceğini de belirtti. Vatandaşların sel ihtimaline karşı hazırlıklı olması istendi.



Son Güncelleme: 25.09.2020 11:58
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Anahtar Kelimeler:
SelYağışMeteoroloji
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