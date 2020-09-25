Meteorolojiden uyarı! 17 ilde sağanak yağış bekleniyor

Açıklamada kuzey, batı ve iç kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın hakim olacağına yer verilirken, Doğu Karadeniz’de ve Doğu Anadolu’nun kuzey ile doğu taraflarında gök gürültülü sağanak yağışın olacağı belirtildi.
17 ile sağanak yağış uyarısı
Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Iğdır, Kars, Ardahan, Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu illerinde sağanak yağış bekleniyor.
Yağışlar sıcaklığı etkilemeyecek
Sağanak yağış uyarısının yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışın olduğu bölgelerde sıcaklığın düşmeyeceğini de belirtti. Vatandaşların sel ihtimaline karşı hazırlıklı olması istendi.
Son Güncelleme: 25.09.2020 11:58