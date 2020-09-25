Meteorolojiden uyarı! 17 ilde sağanak yağış bekleniyor

Açıklamada kuzey, batı ve iç kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın hakim olacağına yer verilirken, Doğu Karadeniz’de ve Doğu Anadolu’nun kuzey ile doğu taraflarında gök gürültülü sağanak yağışın olacağı belirtildi.

17 ile sağanak yağış uyarısı

nin sağanak yağış uyarısında bulunduğu iller şu şekilde;

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Iğdır, Kars, Ardahan, Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu illerinde sağanak yağış bekleniyor.

Yağışlar sıcaklığı etkilemeyecek

Sağanak yağış uyarısının yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışın olduğu bölgelerde sıcaklığın düşmeyeceğini de belirtti. Vatandaşların sel ihtimaline karşı hazırlıklı olması istendi.