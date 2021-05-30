Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı! İşte sıcaklıklar ve hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu olması planlanıyor. Marmara’nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında) ile Kırklareli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olurken diğer bölgelerde herhangi bir değişikliğin olmayacağı belirtildi.
İç kesimlerde sıcaklık azalırken rüzgar kendini gösterecek. Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
Yerel yağışlar geliyor!
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı gelen Meteoroloji, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Kastamonu, Sinop, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı olacağını açıkladı. Vatandaşları olumsuz hava şartları için uyaran Meteoroloji, dikkatli olunması gerektiğine değindi.
İşte sıcaklıklar ve hava durumu!
- ANKARA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması tahmin ediliyor.
- İSTANBUL: 21, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- İZMİR: 27, Az bulutlu ve açık.
- KOCAELİ: 22, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- ÇANAKKALE : 24, Parçalı bulutlu.
- A.KARAHİSAR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- MANİSA: 30, Parçalı ve az bulutlu.
- MUĞLA: 30, Az bulutlu ve açık.
- ADANA: 30, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- ANTALYA: 29, Parçalı bulutlu.
- HATAY: 25, Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
- ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- KONYA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
- BOLU: 17, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- SİNOP: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- ZONGULDAK: 18, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- SAMSUN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- TRABZON: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- KARS: 27, Parçalı ve az bulutlu.
- ERZURUM: 26, Parçalı ve az bulutlu.
- VAN: 26, Az bulutlu.
- ADIYAMAN: 32, Az bulutlu ve açık.
- DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık.
- GAZİANTEP: 28, Parçalı ve az bulutlu.
- SİİRT: 32, Az bulutlu ve açık.