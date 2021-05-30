Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı! İşte sıcaklıklar ve hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu olması planlanıyor. Marmara’nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında) ile Kırklareli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olurken diğer bölgelerde herhangi bir değişikliğin olmayacağı belirtildi.





İç kesimlerde sıcaklık azalırken rüzgar kendini gösterecek. Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.





Yerel yağışlar geliyor!

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı gelen Meteoroloji, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Kastamonu, Sinop, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı olacağını açıkladı. Vatandaşları olumsuz hava şartları için uyaran Meteoroloji, dikkatli olunması gerektiğine değindi.





İşte sıcaklıklar ve hava durumu!