Meteoroloji'den son dakika açıklaması: 29 Ocak Cuma günü Denizli'de yoğun kar yağışı bekleniyor

Genel Müdürlüğü, 29 Ocak Cuma günü’deyağışının etkili olacağını açıkladı. Yapılan açıklamada gece başlayacak olan kar yağışıyla birlikte sıcaklığın -2 dereceye kadar düşeceği bildirildi.

Öte yandan gece ve sabah saatlerinde sis ve buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.