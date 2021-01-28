Meteoroloji'den son dakika açıklaması: 29 Ocak Cuma günü Denizli'de yoğun kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji’den son dakika açıklaması geldi. Bu akşam saatlerinde Denizli ve çevre illerde etkili kar yağışı bekleniyor.
28 Ocak 2021 Perşembe 20:08
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ocak Cuma günü Denizli’de kar yağışının etkili olacağını açıkladı. Yapılan açıklamada gece başlayacak olan kar yağışıyla birlikte sıcaklığın -2 dereceye kadar düşeceği bildirildi.
Öte yandan gece ve sabah saatlerinde sis ve buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
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