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Meteoroloji'den son dakika açıklaması: 29 Ocak Cuma günü Denizli'de yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji’den son dakika açıklaması geldi. Bu akşam saatlerinde Denizli ve çevre illerde etkili kar yağışı bekleniyor.

28 Ocak 2021 Perşembe 20:08
Meteoroloji'den son dakika açıklaması: 29 Ocak Cuma günü Denizli'de yoğun kar yağışı bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ocak Cuma günü Denizli’de kar yağışının etkili olacağını açıkladı. Yapılan açıklamada gece başlayacak olan kar yağışıyla birlikte sıcaklığın -2 dereceye kadar düşeceği bildirildi.

Öte yandan gece ve sabah saatlerinde sis ve buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.



Son Güncelleme: 28.01.2021 20:08
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MeteorolojiDenizliKar
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