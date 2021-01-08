Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı yapıldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamalarında Doğu Akdeniz, Ege kıyıları ve Marmara’nın doğusu başta olmak üzere pek çok bölgede sağanak yağışların yaşanacağı belirtildi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredişinin devam edeceği belirtilirken kıyı kesimlerinde sağanak yağışın olacağı aktarıldı.

Özellikle Trakya,Avrupa Yakası, Çanakkale, Muğla, Antalya, Isparta, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Burdur’un doğusunda yağmur yağacağı ve yağmurun yer yer sağanağa döneceği tahminleri paylaşıldı.

Öte yandan gece saatlerinde iç kesimlerde başlayacak soğuk hava etkisi ile buzlanma ve don olaylarının yaşanacağı özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sabah erken saatlerde dikkatli olunması gerektiği aktarıldı.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtilirken ülke genelinde mevsim sıcaklıklarının 4 – 10 derece üzerinde ki seyrinin devam edeceği aktarıldı.