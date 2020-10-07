Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul yoğun yağışın etkisinde olacak!

Geçtiğimiz günlerde yoğun bir dolu yağışının etkisinde kalan İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılar geldi. 8 Ekim 2020 sabah saat 09:00 itibariyle İstanbul genelinde sağanak yağışın etkili olacağını duyuran meteoroloji, il sakinlerini önlem almaları konusunda uyardı.

Gök gürültülü sağanak yağış ve su baskınları konusunda tedbir alınmasını açıklayan meteoroloji, hortum, sel gibi durumların yaşanabileceğini duyurdu.

Açıklamalarında İstanbul’da etkili olarak görülecek yağışların İstanbul çevresindeki illeri de etkileyeceğini açıklayan meteoroloji, Balıkesir ve Trakya bölgesinin de önlemler alması gerektiğini aktardı.