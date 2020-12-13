Meteoroloji'den kar uyarısı yapıldı! Hava sıcaklıkları biranda düşecek!

Meteoroloji tarafından yapılan kar uyarıları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 14. Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamalarda bölge genelinde kar yağışının etkili olacağı ve sıcaklığın bir anda düşeceği belirtildi.

Akşam saatlerinden itibaren Muş ve Bitlis çevresinde etkili olması beklenen kar yağışı gece saatlerinden sonra tüm bölgede etkili olacak açıklaması yapıldı. Yüksek kesimlerde kar yağışı beklenirken şehir merkezleri ve alçak kesimlerde karla karışık yağmurun etkili olacağı belirtilirken sabah saatlerinde işe giden vatandaşlara buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Sabah saatlerinden öğlen saatlerinde kadar sis ve puslu havanın hakim olacağı da açıklanırken hava sıcaklıklarının; Hakkari’de 8, Van’da 10, Bitlis’te 3 ve Muş’ta 6 derece olacağı açıklandı.