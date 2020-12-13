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Meteoroloji'den kar uyarısı yapıldı! Hava sıcaklıkları biranda düşecek!

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda Muş ve Bitlis başta olmak üzere bölge genelinde akşam saatlerinde karın etkili olacağı açıklandı. Kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı bölgeler için don ve buzlanma uyarısı yapıldı.

13 Aralık 2020 Pazar 22:07
Meteoroloji'den kar uyarısı yapıldı! Hava sıcaklıkları biranda düşecek!
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Meteoroloji tarafından yapılan kar uyarıları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 14. Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamalarda bölge genelinde kar yağışının etkili olacağı ve sıcaklığın bir anda düşeceği belirtildi.

Akşam saatlerinden itibaren Muş ve Bitlis çevresinde etkili olması beklenen kar yağışı gece saatlerinden sonra tüm bölgede etkili olacak açıklaması yapıldı. Yüksek kesimlerde kar yağışı beklenirken şehir merkezleri ve alçak kesimlerde karla karışık yağmurun etkili olacağı belirtilirken sabah saatlerinde işe giden vatandaşlara buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Sabah saatlerinden öğlen saatlerinde kadar sis ve puslu havanın hakim olacağı da açıklanırken hava sıcaklıklarının; Hakkari’de 8, Van’da 10, Bitlis’te 3 ve Muş’ta 6 derece olacağı açıklandı.

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 22:07
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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji14. Bölge MüdürlüğüMuşBitlisKar Yağışı
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