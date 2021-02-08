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Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre İstanbul'da hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek ve kentte 16 Şubat'tan itibaren kar yağışı bekleniyor.

08 Şubat 2021 Pazartesi 17:15
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava tahminine göre son günlerde yükselen hava sıcaklıkları yeniden düşüşe geçiyor. İstanbul’da sıcaklık Perşembe gününden itibaren 10 derece birden düşerek kar yağışı meydana gelecek.

16 Şubat’ta kar geliyor!

Megakentte cumartesi akşamı batı ilçelerinde kar yağışı başlayacak. Yağış 14-15 Şubat günlerinde etkisini arttırarak devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son açıklamaya göre, kentte bugün fırtına bekleniyor. Marmara Denizi’nde rüzgarın, öğle saatlerinden sonra etkisini arttırarak kuvvetli fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da bu hafta beklenen hava durumu ise şöyle:

Salı: Parçalı bulutlu, 11-17 derece

Çarşamba: Yağmurlu, 10-17 derece

Perşembe: Bulutlu, 9-18 derece

Cuma: Yağmurlu, 8-9 derece

Cumartesi: Bulutlu, 3-5 derece

Pazar: Kar yağışlı, 1-3 derece

Pazartesi: Kar yağışlı, 1-3 derece



Son Güncelleme: 08.02.2021 17:15
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulKarMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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