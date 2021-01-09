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Meteoroloji'den İstanbul için "sarı kod" uyarısı!

İstanbul Valiliği hafta sonunda yaşanması muhtemel olan yağışların zaman zaman çok kuvvetli olacağını açıkladı, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

09 Ocak 2021 Cumartesi 15:34
Meteoroloji'den İstanbul için
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İstanbul Valiliğince yapılan açıklamalarda Marmara Bölgesi’nde hafta sonunda yaşanacak yağışlar zaman zaman etkisini çoğaltarak İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edine, Yalova ve Kocaeli çevreleriyle Sakarya’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olmasının muhtemel olduğu vurgulandı. 

Hafta sonunda meteorolojinin uyarı kodu olarak "sarı" olduğunu açıkladı.

Sarı uyarı kodu nedir?

Hava durumu potansiyel olarak tehlike arz etmektedir. Tahmini yürütülen meteorolojik hadisenin olağandışı olmamasıyla beraber, meteorolojik koşullardan etkilenebilecek etmenler açısından dikkat edilmeli.

Sağanak etkili oluyor

İstanbul'da yağışlı hava 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve civarından etkili olacak.



Son Güncelleme: 09.01.2021 15:34
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulMeteorolojiYağış
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