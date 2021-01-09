Meteoroloji'den İstanbul için

İstanbul Valiliğince yapılan açıklamalarda Marmara Bölgesi’nde hafta sonunda yaşanacak yağışlar zaman zaman etkisini çoğaltarak İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edine, Yalova ve Kocaeli çevreleriyle Sakarya’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

Hafta sonunda meteorolojinin uyarı kodu olarak "sarı" olduğunu açıkladı.

İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.https://t.co/Qx5NhAGi8U pic.twitter.com/ltN5QwTsSw — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) Ocak 9, 2021

Sarı uyarı kodu nedir?

Hava durumu potansiyel olarak tehlike arz etmektedir. Tahmini yürütülen meteorolojik hadisenin olağandışı olmamasıyla beraber, meteorolojik koşullardan etkilenebilecek etmenler açısından dikkat edilmeli.

Sağanak etkili oluyor

İstanbul'da yağışlı hava 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve civarından etkili olacak.