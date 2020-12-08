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Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar yağışı uyarısı!

Kışın gelmesi ile birlikte vatandaşın gözü kar bekler oldu. Pek çok kişi Meteorolojinin açıklamalarını yakından takip ederken Meteorolojiden kar yağışı ile ilgili açıklamalar geldi.

08 Aralık 2020 Salı 15:25
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar yağışı uyarısı!
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Meteoroloji tarafında yapılan açıklamada Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışlarının başlayacağı belirtildi. Havanın parçalı ve az bulutlu olacağı belirtilirken yer yer kar yapışının olacağı açıklandı.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma olacağı ve sürücülerin dikkat etmesi gerektiği açıklanırken pus ve sis nedeni ile trafikte olacak sürücülere uyarılarda bulunuldu. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak açıklaması yapılırken rüzgarın kuzey ve doğudan hafif şiddete eseceği belirtildi. Hakkari’de hava sıcaklığı 5 derece olurken, Van’da 7, Bitlis’te 3 ve Muş’ta hava sıcaklığının 4 derece olacağı gece saatlerinde ara ara kar yağışı yaşanacağı açıklandı.

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 15:25
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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiKar YağışıUyarı
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