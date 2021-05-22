Meteoroloji'den 28 şehre şiddetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamalar ile 28 il için şiddetli yağış uyarısında bulunuldu. Yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından merak edilirken aynı zamanda Belediye, Valilik ve Kaymakamlıklara dikkatli olunması gerektiği çağrıları da yapıldı.

Yağışlar geri geliyor

Meteoroloji yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu bölgesinin doğusunda, Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde, Doğu Anadolu’nun kuzey kuzeyi ve Çankırı, Bartın, Karabük, Sinop, Kastamonu, Malatya ve Van’da gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklanırken yağmur yağışlarının Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Çorum, Amasya, Tokat ve Sivas’ta kuvvetlenebileceği açıklandı.

Kuvvetli yağış alacak 28 il hangileri?

Iğdır, Ağrı, Van, Kars, Ardahan, Artvin, Erzurum, Rize, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Samsun, Amasya, Sinop, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı illerinde şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji konu ile ilgili;

Yağışların Batı Karadeniz başta olmak üzere Çankırı, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Ordu, Giresun ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şınak toz bulutları ve şiddetli yağış şeklinde olacak açıklamaları yapıldı.