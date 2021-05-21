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Meteoroloji'den 2 bölgeye şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı!

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte 2 bölgede şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Bazı bölgelerde yağışında beklendiği açıklanırken Meteoroloji dikkatli olunması gerektiği uyarıları yapıldı.

21 Mayıs 2021 Cuma 16:00
Meteoroloji'den 2 bölgeye şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamalarında 2 bölge için şiddetli fırtına çağırı yapıldı. Bölgeler Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinin kuzeybatı bölgeleri olarak açıklanırken fırtına için uyarılar yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü konu ile ilgili Türkiye’nin kuzey, iç ve batı bölgelerinde havanın parçalı bulutlu ve çok bulutlu olacağı açıklanırken ayrıca Marmara, Ege’nin kuzeyi, Karadeniz’in batısı, Aydın, Antalya, Isparta, Eskişehir, Ankara ve Çankırı’da yer yer gök gürültülü yağış beklendiği açıklanırken ülkenin diğer bölge ve illerinde havanın açık olacağını açıkladı.

Kuvvetli fırtına uyarısı

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Ege’nin iç bölgeleri ile göller bölgesi, İç Anadolu bölgesinin güney ve doğusu ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzey ve batı bölgelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği açıklandı. Bu bölgelerde fırtınanın saatte 40 – 80 kilometre hızlara ulaşacağı açıklanırken Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzeybatı kesimlerinde fırtına hızının saatte 60 – 90 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.


Son Güncelleme: 21.05.2021 16:00
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MeteorolojiAçıklama2 Bölgeşiddetli RüzgarFırtınaUyarı
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