Meteoroloji uyarmıştı! Sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına aldı!

Meteoroloji tarafından yapılan uyarı sonrasında İstanbul’da beklenen sağanak yağış, bugün akşam etkisini gösterdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan İstanbullular duraklara sığınırken, yağmurun etkisiyle trafikte %83 seviyesine çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatleri itibari ile Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarı sonrasında, beklenen sağanak yağış akşamleyin İstanbul’u etkisi altına almaya başladı. Bölgesel olarak etkisini gösteren yağış İstanbulluları zor durumda bıraktı. Uyarılara kulak asan vatandaşlar şemsiyeleri ile dışarı çıkarken, önlem almadan çıkanlar binaların alt kısımları ile duraklara sığınarak yağmurdan korundu. Yağmurun son bulmasını bekleyenler, yağışın azalması ile hızlıca yollarına devam ettiler. Diğer yandan, sağanak yağıştan dolayı vatandaşlar trafikte de zor anlar yaşadı. İstanbul’da trafik yoğunluğu %83’lere ulaştı.