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Meteoroloji uyarıda bulundu! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji vatandaşları uyardı. Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamaya göre Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz kıyıları, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop, Kars ve Ardahan çevresi, Kırklareli ve Çanakkale’de sağanak bekleniyor. İstanbul’da ise hava bulutlu olacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son dakika açıklamaları…

26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:44
Meteoroloji uyarıda bulundu! Bu illerde yaşayanlar dikkat
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Birçok vatandaş seyahat etmeden önce hava durumunu kontrol ediyor. Bugün yola çıkacak olan birçok kişi için Meteroloji uyarıda bulundu. Bazı bölgelerde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Meteorolojinin yaptığı son dakika açıklamada; Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz kıyıları, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop, Kars ve Ardahan çevresi, Kırklareli ve Çanakkale’de gök gürültülü sağanak yağış görüleceğini bildirildi. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerde ise havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nün son açıklamaları...

Hava sıcaklığı

Sıcaklığın kuzey doğu kesimlerinde biraz artması bekleniyor. Uzmanlar İç Ege’de sıcaklıkların biraz azalacağı, diğer yerlerde ise sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceğini ifade etti.

Rüzgar

Kuzey ve kuzey doğu, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’da batı ve güney batı yönlerden hafif, ara sıra orta şiddette esmesi bekleniyor. 

Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış beklendiği söyledi ancak şu an için güncel bir uyarı bulunmamaktadır. 

Bölgelere göre hava durumu

Marmara 

Marmara bölgesi bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Uzmanlar bölgenin doğusu, Kırklareli kıyı kesimleri, Çanakkale’nin doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını bildirdi.

Çanakkale 32 ° C

Meteoroloji Çanakkale’nin öğle saatlerinden sonra doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini belirtti.

İstanbul 29 °C

İstanbul, yer yer çok bulutlu ve sabah saatlerinde belli yerlerde sağanak yağış olacak. 

Kırklareli 30 °C

Kırklareli’nde sabah kıyı kesimlerinde yerel olarak sağanak yağış bekleniyor.

Kocaeli 30 °C

Parçalı bulutlu ve yer yer çok bulutlu olacak. Öğle vakti ise yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ege

 

Uzmanların açıklamasına göre Ege az bulutlu ve yer yer parçalı bulutlu olacak. İç Ege’de ise yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış görülmesi bekleniyor.

İzmir 34 °C

İzmir bugün az bulutlu ve açık, günün ilerleyen saatlerinde ise iç kesimleri parçalı bulutlu olacak.

Kütahya 26 °C

Kütahya parçalı bulutlu ve mevzi sağanak yağışlı.

Manisa 35 °C

Öğle saatlerinden sonra sonra yerel olarak sağanak yağış bekleniyor.

Muğla 33 °C

Az bulutlu, açık, parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı.

Akdeniz

Akdeniz’de parçalı, az bulutlu iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Öğleden sonra ise Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.

Adana 35 °C

Adana bugün az ve parçalı bulutlu olacak.

Antalya 34 °C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu.

Burdur 31 °C

Parçalı bulutlu ve öğleden sonra yerel olarak sağanak yağışlı.

Hatay 32 °C

Hatay bugün parçalı ve az bulutlu.

İç Anadolu 

Parçalı ve az bulutlu öğleden sonra Eskişehir çevresinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü olacak.

Ankara 30 °C

Ankara günün genelinde parçalı ve az bulutlu.

Çankırı 31 °C

Çankırı bugün parçalı ve az bulutlu olacak.

Eskişehir 27 °C

Parçalı bulutlu ve öğleden sonra sağanak yağışlı.

Konya 29 °C

Konya parçalı bulutlu ve az bulutlu.

Batı Karadeniz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bugün öğleden sonra yerel olarak Düzce, Sinop ve Bolu çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Bolu 25°C

Bolu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış olacak.

Düzce 28°C

Bugün yer yer çok bulutlu ve öğleden sonra yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Sinop 29°C

Yer yer çok bulutlu ve öğleden sonra yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Zonguldak 27°C

Parçalı bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz

Orta Karadeniz kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz bölümü yerel olarak sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Amasya 31°C

Parçalı bulutlu

Bayburt 30°C

Çok bulutlu ve öğleden sonra yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Samsun 30°C

Bugün Samsun parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle vaktinden sonra sağanak yağış bekleniyor.

Trabzon 28°C

Çok bulutlu ve öğleden sonra yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlı.

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu. Kuzeey kesimlerinde yer yer çok bulutlu öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak sağanak yağışlı olacak.

Erzurum 32°C

Parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Kars 30°C

Parçalı ve çok bulutlu öğleden sonra ise sağanak yağışlı.

Malatya 35°C

Malatya bugün az bulutlu ve açık olacak.

Van 30°C

Van az bulutlu.

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık olacak.

Adıyaman 38°C

Adıyaman bugün az bulutlu, açık olacak.

Diyarbakır 39°C

Açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

Gaziantep 36°C

Gaziantep az bulutlu ve açık.

Siirt 38°C

Az bulutlu, açık.

Denizlerde hava

Orta ve Güney Ege’de fırtına bekleniyor.

Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu. Doğusunda yer yer sağanak yağış görülecek. Rüzgar Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5 şiddetinde akşam 6; Doğu Karadeniz ise kuze ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde olacak. Dalga 1,0 ila 2,0m akşam batısı 2,5m; görüş iyi, yağış anında orta.

Marmara 

Marmara'nın bugün parçalı bulutlu olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 4 ila 6 kuvvetinde dalga 1,0 ila 2,0m. Görüş; iyi, orta.

Ege

Az bulutlu ve yer yer parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 4 ila 6 kuvvetinde, kuzeyi 3 ila 5 kuvvetinde. Orta ve Güney Ege’de ise kuzey batıdan 5 ila 7 akşam 8 kuvvetinde görülecek. Dalga 1,5m ila 2,5m akşam saatlerin3 kadar 3,0 ila 4,0m olacak. Görüş iyi

Akdeniz

Az bulutlu olacak. Rüzgar Batı Akdeniz’de batı ve kuzey batı yönünden 2 ila 4, batısında 4 ila 6; Doğu Akdeniz’de batı ve güney batıdan 3 ila 5 şiddetinde olacak. Dalga 1,0 ila 2,0m; görüş iyi.

Van Gölü

Az bulutlu olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzey batıdan 2 ila 4 kuvvetinde görülecek. Dalga 0,5 ila 0,75m olacak, görüş iyi.


Son Güncelleme: 26.07.2021 13:44
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Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuMeteoroloji
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