Meteoroloji uyardı! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji'den gelen son dakika sağanak, kar yağışı ve hava durumu uyarıları: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 gün için hava durumun raporunu resmi intenet sitesinden yayımladı. Yayımlanan raporda, yeni hafta içerisinde sağanak ve kar yağışların tüm yurtta etkili olacağına vurgu yapıldı.

İstanbul iline karın yağacağı tarih ve 5 günlük hava durumu;

Meteoroloji uyardı: İstanbul'a kar geliyor

Yayınlanan rapor kapsamında hafta başı itibariyle sağanak yağışların, Perşembe günü itibariyleyse kar yağışların tüm yurtta etkili olacağının üzeri çizildi.

11 ocak pazartesi hava durumu raporu

12 ocak salı hava durumu raporu

13 ocak çarşamba hava durumu raporu

14 ocak perşembe hava durumu raporu

15 ocak cuma hava durumu raporu