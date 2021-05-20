İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil tam 8 ilde yağış var!

Meteorolojiden gelen son hava durumu tahminlerine göre Marmara bölgesi için kuvvetli yağış uyarları yapıldı. Bu gece saatlerinden itibaren Marmara bölgesi genelinde başlayacak olan yağışlar sağanak ve gök gürültülü şeklinde olacak. Ayrıca İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir çevreleri ile Edirne’nin güney kısmında kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey ve batı ilçelerinde de çok kuvvetli bir şekilde olması beklenmektedir.

20 Mayıs 2021 Perşembe 22:33
Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil tam 8 ilde yağış var!
Takip Et:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre Marmara bölgesi için uyarıda bulunuldu.

Yapılan açıklamada ‘’ Bu gece saatlerinden itibaren Marmara bölgesi genelinde başlayacak olan sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli ( 40-80 km/sa) kuzey ve kuzey batılı rüzgar ile birlikte İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir çevreleri ile Edine’nin güney kısmında kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey ve batı ilçelerinde de çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden dolayı ani bir şekilde gelen sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışları, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar yaşanması gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor’’ ifadeleri yer aldı.


Son Güncelleme: 20.05.2021 22:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IstanbulYağmurSağanak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Resmi Gazete'de 21 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi haberler var? 21 Mayıs 2021 Cuma Resmi Gazete atama kararları
Resmi Gazete'de 21 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi haberler var? 21 Mayıs 2021 Cuma Resmi Gazete atama kararları
Hava durumu nasıl olacak? 21 Mayıs 2021 Cuma bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Hava durumu nasıl olacak? 21 Mayıs 2021 Cuma bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Atatürk ne zaman, hangi gün doğdu? Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü ne zamandır?
Atatürk ne zaman, hangi gün doğdu? Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü ne zamandır?
A101 marketler 20 Mayıs 2021 aktüel kataloğu
A101 marketler 20 Mayıs 2021 aktüel kataloğu
Günlük burç yorumları; 19 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
Günlük burç yorumları; 19 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
19 Mayıs’ta noterler çalışıyor mu? Noterler yarın açık mı, kapalı mı?
19 Mayıs’ta noterler çalışıyor mu? Noterler yarın açık mı, kapalı mı?

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? 20 Mayıs 2021 Perşembe maç programı
Rüyada ekmek alma görmek ne demektir? Rüyada ekmek alma görmenin tabiri ve anlamı
Sol Yanım dizisi Asena karakterini kim canlandırıyor? Defne Samyeli kimdir?
Ek5 tarım sigortası ödenmezse ne olur? 2021 Ek5 tarım sigortası hangi bankalara yatırılır?
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi doğum tarihi
Sol Yanım Serra kimdir? Özge Yağız biyografisi
Emanet 185.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Emanet 184. bölüm Kanal 7 canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Emanet yeni son bölüm izle
TV8 Survivor 98. bölüm canlı izle! 20 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
İhaleye girmek için 2021 sgk borcu limiti
Payitaht Abdülhamid dizisinin Nadir Bey'i Sifu Salman Ataş'ın hayat hikayesi!
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin'in yer aldığı diziler
19 Mayıs borsa açık mı, kapalı mı, tatil mi olacak? Borsa 19 Mayıs'ta açık mı?
Galatasaray Yeni Malatyaspor şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports GS Yeni Malatya tek maç nasıl satın alınır?
7 Melek ne zaman vizyona girecek? 7 Melek filmi fragmanı yayınlandı!
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Alev Alev dizisinde Tomris karakterine Zuhal Olcay hayat veriyor
Mucize Doktor dizisindeki Vuslat karakteri kimdir?
Alev Alev dizisi Bülent karakterini kim canlandırıyor? Cem Sürgit biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bir Zamanlar Çukurova Vahide Perçin olmayacak mı? Hünkar karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.