Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil tam 8 ilde yağış var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre Marmara bölgesi için uyarıda bulunuldu.

Yapılan açıklamada ‘’ Bu gece saatlerinden itibaren Marmara bölgesi genelinde başlayacak olan sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli ( 40-80 km/sa) kuzey ve kuzey batılı rüzgar ile birlikte İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir çevreleri ile Edine’nin güney kısmında kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey ve batı ilçelerinde de çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden dolayı ani bir şekilde gelen sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışları, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar yaşanması gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor’’ ifadeleri yer aldı.