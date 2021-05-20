Meteoroloji uyardı! 2 bölgede şiddetli yağış bekleniyor

Yapılan uyarı kapsamında Çankırı, Ankara, Eskişehir, Isparta, Antalya, Aydın, Zonguldak, Kastamonu, Bartın, İstanbul, Edine, Çanakkale, Bursa ve Kuzey Ege civarları üzerinde sağanak ve gök gürültülü yağış beklenmektedir. Bu yağışlar yerel ve kısa süreli olacak. Bunların dışında yer alan bölgelerde hava açık olacak. Yer yer az bulut şeklinde bulutların görülmesi beklenmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın dikkatli olması ve yarın dışarı çıkarken yanlarına şemsiyelerini almaları tavsiye olunur.
Son Güncelleme: 20.05.2021 23:24