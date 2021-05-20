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Meteoroloji uyardı! 2 bölgede şiddetli yağış bekleniyor

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre yarın iki bölgede kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgesinde kuvvetli fırtına bekleniyor.

20 Mayıs 2021 Perşembe 23:24
Meteoroloji uyardı! 2 bölgede şiddetli yağış bekleniyor
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Ülkemizde hava tahminlerinde liman Türkiye’nin en büyük kurumu olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapmış olduğu açıklamalar neticesinde kuvvetli fırtına beklentisine karşı vatandaşlarımızı uyardı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre yarın iki bölgede kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgesinin iç kesimlerinde kuvvetli fırtına beklenmektedir.

Yapılan uyarı kapsamında Çankırı, Ankara, Eskişehir, Isparta, Antalya, Aydın, Zonguldak, Kastamonu, Bartın, İstanbul, Edine, Çanakkale, Bursa ve Kuzey Ege civarları üzerinde sağanak ve gök gürültülü yağış beklenmektedir. Bu yağışlar yerel ve kısa süreli olacak. Bunların dışında yer alan bölgelerde hava açık olacak. Yer yer az bulut şeklinde bulutların görülmesi beklenmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın dikkatli olması ve yarın dışarı çıkarken yanlarına şemsiyelerini almaları tavsiye olunur.


Son Güncelleme: 20.05.2021 23:24
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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiYağmur
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