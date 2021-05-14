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Meteoroloji, öğlenden sonra başlayacak sağanak yağışa karşı uyardı!

Meteoroloji'den elde edine verilere göre öğlenden sonra Iğdır'ın güneyinde, Ağrı ile Van'ın doğusunda ve Hakkari, Kırklareli ve Edirne'de başlayacak olan sağanak yağış etkisini gösterecek. Yetkililer vatandaşları sağanak yağışlarda herhangi bir olumsuz yaşanmaması için ayrıca uyardı.

14 Mayıs 2021 Cuma 13:11
Meteoroloji, öğlenden sonra başlayacak sağanak yağışa karşı uyardı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün  günlük hava durumu tahminlerinden elde edilen verilere göre Doğu Anadolu'nun doğusu ile birlikte Marmara Bölgesi ve Trakya'nın iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağının tahmin edildiği öğrenildi. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerinde ise öğlende sonra Iğdır'ın güneyinin Ağrı ve ve Van'ın doğu kesiminin sağanak yapış etkisi altında olacağı belirtildi. Ayrıca yağışların Hakkari ve Kırklareli ile birlikte Edine'de görüleceğinin tahmin edildiği raporda sağana ve gök gürültülü sağanak yağış için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Hava durumu raporunda ayrıca diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, İstanbul'da ise parçalı ve az bulut hava hakim olacağı belirtildi. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağının tahmin edildiği raporda diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği aktarıldı.


Son Güncelleme: 14.05.2021 13:11
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Anahtar Kelimeler:
Sağanak YağışHava DurumuMeteorolojiHava Tahmini
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