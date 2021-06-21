Meteoroloji iki kenti sağanak yağışa karşı uyardı

Bir süredir birçok ilde etkisinin sürdüren sağanak yağışlar etkisinin kaybetmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, salı günü öğle saatinden sonra Çankırı ve Kırıkkale’de etkisinin sürdürecek sağanak yağışlar için uyarıda bulunuldu. Yağışların etkisinin göstereceği diğer iller arasında Bolu ve Karabük'te bulunuyor. Yetkililer sağanak yağışı ile birlikte oluşabilecek olası sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN GÜÇLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede Salı günü öğle saatlerinden sonra başlayacak olan kuvvetli yağmur Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Çankırı ve Kırıkkale’de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği iletildi. Vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarılarda bulunuldu.

