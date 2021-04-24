Meteoroloji iki bölge için uyarıda bulundu

için iki bölge için hava durumu uyarısı yaptı. MGM, yaptığı açıklamada, “Yarın öğle saatlerinde itibaren Suriye kaynaklı tozun, güneyli yüksek seviye rüzgarlarıylaAnadolu ve zamanla’ya taşınacağı tahmin edilmektedir. Tozun meydana getireceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerini kullandı.