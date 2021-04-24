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Meteoroloji iki bölge için uyarıda bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde için uyarıda bulundu.

24 Nisan 2021 Cumartesi 22:56
Meteoroloji iki bölge için uyarıda bulundu
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MGM25 Nisan için iki bölge için hava durumu uyarısı yaptı. MGM, yaptığı açıklamada, “Yarın öğle saatlerinde itibaren Suriye kaynaklı tozun, güneyli yüksek seviye rüzgarlarıyla Güneydoğu Anadolu ve zamanla Doğu Anadolu’ya taşınacağı tahmin edilmektedir. Tozun meydana getireceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerini kullandı. 




Son Güncelleme: 24.04.2021 22:56
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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiMgm25 NisanGüneydoğuDoğu Anadolu
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