Meteoroloji iki bölge için uyarıda bulundu

24 Nisan 2021 Cumartesi 22:56
MGM
, 25 Nisan
için iki bölge için hava durumu uyarısı yaptı. MGM, yaptığı açıklamada, “Yarın öğle saatlerinde itibaren Suriye kaynaklı tozun, güneyli yüksek seviye rüzgarlarıyla Güneydoğu
Anadolu ve zamanla Doğu Anadolu
’ya taşınacağı tahmin edilmektedir. Tozun meydana getireceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: 24.04.2021 22:56
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