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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama! Afyon ve çevre illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji tarafından yapılan haftalık hava durumu açıklamalarında Afyon ve çevre illere yağış uyarısı yapıldı. Açıklamalarda başta Afyon olmak üzere pek çok kesimde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

06 Haziran 2021 Pazar 21:21
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama! Afyon ve çevre illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalarda haftalık hava durumlarında Afyon ve çevre iller için yağmur uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde yağış olacağının uyarısını yaparken hava sıcaklarının da mevsim normallerinin altında seyredeceği açıklandı.

Salı gününden itibaren Afyon ve çevresinde yağış bekleniyor

6 Haziran – 13 Haziran tarihleri arasında başta Afyon olmak üzere çevre illerde sağanak yağış beklendiği açıklandı. Yine 8 – 13 Haziran tarihlerinde başta Afyon olmak üzere pek çok ilde gök gürültüsü ve sağanak yağış beklendiği açıklandı.

Türkiye’nin kuzeyinde parçalı bulut olmak üzere Karadeniz, Doğu Anadolu, Toroslar ile Çankırı ve Sivas bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

 


Son Güncelleme: 06.06.2021 21:21
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